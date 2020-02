Dem Unterland droht der erste schneefreie Winter

Im vergangenen Jahr wurden bei der Suva knapp 15'000 Skiunfälle gemeldet. Die Zahl ist damit gegenüber dem Vorjahr markant angestiegen - genauer um rund 7 Prozent. Grund dafür war laut der Unfallversicherung der sonnige und schneereiche Winter. Dadurch seien mehr Personen auf den Skiern unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. Die Verletzungen bei Unfällen im Schneesport werden zudem immer gravierender. Wer gut ausgerüstet ist, kann sich vor schwerwiegenden Folgen bewahren.

So sollte man auf der Piste grundsätzlich immer einen Helm tragen. Dass dieser Rat von den meisten Skifahrern und Snowboardern ernst genommen wird, bestätigt das Kundenverhalten bei Migros-Tocher SportXX. Mediensprecher Marcel Schlatter sagt: «Wintersporthelme sind heuer besonders gefragt, insbesondere solche mit Visier.» Es scheine sich um einen nachhaltigen Trend zu handeln, denn der Verkauf dieser Produkte laufe bereits seit mehreren Saisons erfolgreich.

Carving-Skis und Kindersnowboards

Trotz des inexistenten Winters im Flachland, ist man sowohl bei SportXX sowie auch bei Ochsner Sport zufrieden mit dem Wintergeschäft. Genaue Verkaufszahlen kommuniziert aber keines der beiden Sportgeschäfte. Während bei SportXX der Verkauf von Carving-Skis dominiert, stellt man bei Ochsner Sport eine signifikante Steigerung beim Verkauf von Kindersnowboards fest. Bei beiden Sportartikelhändlern läuft das Mietgeschäft in diesem Winter sehr gut. Schlatter sagt: «Anstelle des Kaufs von Skis und Skischuhen, wird die Miete von diesen immer populärer.» Er gehe davon aus, dass sich dieser Trend in naher Zukunft auch auf weitere Ausrüstungs- und Sportgegenstände ausweiten werde. «Zum wiederholten Mal nach oben zeigt auch die Kurve beim Langlauf», führt der Migros-Mediensprecher weiter aus.

Konnte man seine Wintersportgeräte in den vergangenen Jahren gelegentlich auch im Unterland brauchen, zum Beispiel beim Skilift in Regensberg, war das in diesem Winter bisher unmöglich. Im Unterland gab es noch keinen Tag mit Neuschnee. Zum Vergleich: 2017/18 waren es 16 Tage, 2018/19 immerhin 11 Tage. Die Klimadaten beziehen sich jeweils auf die Messstation am Flughafen in Kloten. Der bisher späteste Neuschnee wurde dort am 31. Januar 1988 registriert. Somit ist in dieser Hinsicht bereits ein Rekord fällig. Ob es in diesem Winter im Unterland überhaupt noch Schnee geben wird, ist fraglich. Roger Perret von Meteonews sagt: «Momentan ist nichts in Sicht, aber es kann durchaus auch noch im März schneien.» Dazu brauche es einfach die richtige Wetterlage. «Lange dürfte der Schnee aber sowieso nicht mehr liegen bleiben, ganz nach dem Motto ‹Märzenschnee tut nicht mehr weh›.» Während es im Süden der Schweiz bereits Winter ohne Schnee gegeben hat, war dies im Norden noch nie der Fall.

Winter für Rekordbücher

Auch in Sachen Frost- und Eistagen hinkt der laufende Winter seinen beiden Vorgängern hinterher. Bisher gab es 51 Frosttage (Temperaturminimum bei unter 0 Grad) und 4 Eistage (Temperatur liegt den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt). 2018/19 waren es 96 Frost- sowie 9 Eistage, 2017/18 wurden 85 Frost- und 7 Eistage gezählt. Laut Meteonews war der bislang wärmste Winter in der Schweiz jener in den Jahren 2006/07. Auf Rang 2 folgt die Saison 1989/90 und danach jene in den Jahren 2013/14. Doch bereits jetzt ist klar: Der Winter 2019/2020 wird als mildester Winter seit Messbeginn im Jahr 1865 in die Rekordbücher eingehen.