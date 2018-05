Den Blinden mit Gesang und Tanz geheilt

In Rafz wurde in einem Wunderakt ein Blinder geheilt. Dass Ärzte darüber nicht erstaunt sind, liegt daran, dass sich alles nur auf der Bühne der reformierten Kirche abgespielt hat. Dort feierte das Musical «Hoffnungsschimmer» am Samstag Premiere. Der Stoff des Stücks nimmt in der Bibel zwar nur einige Zeilen ein: Es geht um die Heilung von Bar­timäus durch Jesus. Daraus wurde in der Bearbeitung ein andert­halbstündiges Musical, in dem nicht nur religiöse Fragen, sondern auch menschliche Themen angesprochen werden.

Rafzer Pfarrerin als Autorin

Musik und Inszenierung stammen von Carlos Greull, der in der Produktion auch gleich selber den Bartimäus singt und spielt. Nach eigenen Angaben ist für ihn die menschliche Seite besonders wichtig. So wurde dem Blinden der Junge Aaron zur Seite gestellt, der ihn durch sein Leben führt, aber nach der Heilung nicht mehr benötigt wird. Das göttliche Wunder bedeutet auch eine Bürde für den Menschen: Der Blinde und der Blindenführer müssen sich trennen.

Getextet hat das Musical die Rafzer Pfarrerin Britta Schönberger, die sich bislang schon fünfmal als Stückeschreiberin versucht hat. Bei der «Blindenheilung» habe sie nun besonders darauf geachtet, dass man sich mit den biblischen Figuren besser identifizieren könne. «Die Figuren drücken ihr Innenleben aus. Alles kommt zur Sprache.»

Schönberger steht bei den Aufführungen jeweils auch selber auf der Bühne, als Teil des Chors: «Wir schlüpfen in die Rolle, aber die Rolle schlüpft auch in uns und dann begegnen wir uns in der Rolle nochmals neu.» Auch Greull nimmt seine Rolle als Blinder ernst – und spielt sie auf der Bühne, auch ohne zu sehen. Kurz vor dem Auftritt in Rafz war er dann nervös: «Ich bin an sich rollensicher, aber auf der Bühne gehen einem tausend Dinge durch den Kopf.» Nach der Aufführung war er zufrieden mit sich. Zwar sah er als Regisseur noch Verbesserungspotenzial, das betraf aber nur kleinere Anmerkungen bei der Position der Schauspieler.

Die Schatten, die den Blinden ständig begleiten, werden von einer jungen Tanzgruppe gespielt. Mit von der Partie ist auch Sarah Lienhard. Die 17-Jährige hat unter anderem auch am Zürcher Opernhaus Tanzerfahrungen gesammelt. Die Truppe für «Hoffnungsschimmer» besteht aus verschiedenen Tänzern: Manche tanzen Ballett, andere Hip-Hop oder Zumba. «Da mussten wir etwas finden, was alle können», meinte Lienhard.

Den Zuschauern hat das Dargebotene gefallen. Marcus Cathomen etwa gab sich «überrascht, wie kurzweilig das Stück gewesen ist». Und dass die Geschichte, auch wenn sie in der Bibel so einfach ist, in der Bearbeitung so viele Facetten bekommen habe. Sein Sohn Lino Cathomen, 11 Jahre alt, meinte dazu: «Die Melodie der Lieder war sehr schön.» Besonders stolz war er auf seinen Bruder, Tim Cathomen, der die Rolle des Blindenführers spielte. Für Tim war die Premiere gelungen: «Ich habe keinen Text vergessen und bin zufrieden mit mir.» Die wöchentlichen Proben hätten ihm nichts ausgemacht, «In der Schule ist es gerade nicht so stressig», lachte der 14-Jährige. (Zürcher Unterländer)