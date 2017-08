Den Geruch nach Bier, Schweiss und Dreck abduschen, dann frisch weiterfeiern

Rund 5000 Personen übernachten am Zürich Openair (ZOA) auf dem Zeltplatz. Seit Mittwoch und noch bis Samstag hat auch Lisa Walder ihr Lager auf dem Gelände aufgeschlagen. Gestern Morgen lief sie mit zwei Kolleginnen zufrieden über den Platz. Ihre Haare waren vom Duschen noch feucht.

Die 20-Jährige besucht das ZOA schon zum vierten Mal, dort geduscht hatte sie bis gestern noch nie: «Man musste dafür bezahlen, da bin ich aus Prinzip nicht gegangen.» Ausserdem fände sie es auch nicht so schlimm, wenn man an einem Open Air etwas dreckig sei. Doch über die Erfrischung am Donnerstag nach dem Aufstehen war sie sichtlich erfreut: «Im Zelt war es wie in einer Sauna. Das Duschen hat gutgetan.»

Wie Lisa in den Jahren zuvor scheinen es noch immer einige Leute an Open Airs zu sehen: ­Immer wieder steht man neben jemandem, der nicht nur so riecht, als hätte er tagelang nicht geduscht, sondern das auch tatsächlich nicht getan hat. Der Open-Air-Duft – eine Mischung aus Bier, Schweiss und Dreck – ist einzigartig. Das gehöre dazu, das sei Teil des Erlebnisses, heisst es. So schlimm ist das ja auch gar nicht, schliesslich sitzen alle im gleichen Boot beziehungsweise auf dem gleichen Zeltplatz und Festivalgelände. Man ist unter sich.

Camper gegen Heimduscher

Beim Zürich Openair sieht die ­Situation etwas anders aus: Zahlreiche Gäste schlafen daheim und tauchen am nächsten Tag ausgeschlafen, frisch geduscht und wohlduftend wieder auf. Durch diese Ausgangslage könnte es also zu einem sicht- und riechbaren Unterschied kommen zwischen denjenigen, die lieber in den eigenen vier Wänden nächtigen, und denjenigen, welche die Nacht schwitzend auf einer dünnen Matte im Zelt verbringen. Letztere können dieser Zweiteilung allerdings entgegenwirken: Auf dem Zeltplatz stehen ihnen 40 Duschkabinen zur Verfügung.

Duschen auf dem Gelände

Doch wie sehen diese Duschen aus? Ist man danach überhaupt sauberer als davor? Unter dem roten Plastikzelt reihen sich die grauen Duschkabinen aneinander. Geschlechtertrennung gibt es hier nicht, Anstehen ist ebenfalls kein Thema. Der Wasserstrahl ist angenehm, sauber ist es auch. Einzig die fehlenden Ablageflächen machen das Unterfangen etwas umständlich, so liegen vor etlichen Kabinen Schuhe und Kleider. Doch das Angebot ist völlig ausreichend.

Während in der Vergangenheit ein Duschgang am ZOA 5 Fran-ken kostete, ist dieser heuer in der einmaligen Camping-Gebühr von 10 Franken inbegriffen. Diese bezahlen alle Personen, die auf dem Zeltplatz übernachten. Wer selbst ein Zelt aufstellt und nicht bei einem Freund Unterschlupf findet, bezahlt nochmals zusätzlich 20 Franken. Die Verant­wortlichen vermeldeten gestern Abend auf Social Media, dass die Zeltplätze im Vorverkauf bereits ausverkauft und noch wenige an der Tageskasse erhältlich sind.

Ausflug als Alternative

Wer irgendwann vom Lagerkoller erwischt wird und vom Gelände weg möchte, beispielsweise zum Einkaufen an den Flughafen, der kann den Ausflug auch gleich mit etwas «Wellness» verbinden und sich beim Service Center eine Duschkabine mieten. Im Benutzungspreis von 15 Franken dabei sind ein Duschtuch, Shampoo und Duschgel sowie ein Fön.

Da die Konzerte erst am Nachmittag beginnen, bietet sich auch ein Abstecher in eines der umliegenden Freibäder an: Der Eintritt ins Freibad Bruggwiesen in Opfikon kostet 6 Franken, in die Badi Seebach kommen Erwachsene für 8 Franken. Auch der See in ­Zürich ist einen Besuch wert und dient zur Not ebenfalls der Körperreinigung.