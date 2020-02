Den Klotenern geht der Schnauf aus

Die Niederlagenserie der Klotener Handballer nimmt allmählich beängstigende Ausmasse an: Ihr letzter Sieg, das 25:24 im Heimspiel gegen Siggenthal/Vom Stein Baden, datiert vom 20. Oktober 2019. Elfmal traten die Spieler von Trainer Fredi Mäder seither an, jedes Mal gingen sie als Verlierer aus der Halle.

Dass sie sich vor dem Schlüsselspiel gegen den Tabellennachbarn Fides St. Gallen fest vorgenommen hatten, aus ihrer Negativspirale herauszufinden und Niederlage Nummer 11 in Folge zu verhindern, war den Gastgebern indes deutlich anzumerken. So gaben die Klotener, die einmal mehr in die Bülacher Sporthalle Hirslen ausweichen mussten, von der ersten bis praktisch zur letzten Minute alles – und trotzten damit den diversen Widrigkeiten lange erfolgreich. Mit dem Rückraum-Regisseur Hannes Rusterholz, der an einer Bänderdehnung leidet, und Flügel-Topskorer Fabian Siegrist, der an einer Prellung des linken Oberschenkels laboriert, mussten sie auf zwei Leistungsträger verzichten. Doch die Klotener schienen die Absenzen zunächst durch enormen Einsatz wettzumachen.

Goalie-Rückkehrer Simon Wieser hält die Klotener mit seinen Paraden lange im Spiel. Bild: Leo Wyden

Einbruch in der zweiten Halbzeit

Nach dem ausgeglichenen Start unterliefen den Flughafenstädtern in der ersten Halbzeit zwar zwei identische Abspielfehler in Folge, welche die St. Galler zu erfolg­reich abgeschlossenen schnellen Gegenstössen nutzten. Aber die Klotener fingen sich rasch, standen in der Abwehr fortan noch kompakter und gingen noch entschlossener zur Sache. So holten sie den frühen Drei-Tore-Rückstand (4:7) auf und gingen kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gar mit 13:11 in Führung.

Durch Fehlwürfe – unter anderem per Penalty – verpassten sie es, den Vorsprung mit in die Kabine zu nehmen. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzten sie anderthalb Spielminuten in doppelter Überzahl nicht, um sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Stattdessen bekundeten die Klotener nun immer grössere Probleme damit, die in der Pause umge­stellte St. Galler Abwehr zu überwinden. So häuften sich ihre Fehlwürfe im Abschluss, und die Ostschweizer zogen davon. Zunächst mit drei Toren – und gegen Ende, als den Klotenern auch in der Abwehr die Kräfte schwanden, noch deutlicher. «Wir sind alle sehr enttäuscht», kommentierte Klotens Captain Severin Wullschleger hernach stellvertretend für seine Mitspieler. «Es war ein so wichtiges Spiel, wir hatten uns so viel vorgenommen – aber in der zweiten Halbzeit ist nichts mehr gegangen, in den letzten 15 Minuten sind wir richtig eingebrochen, auch emotional.»

Spielweise kostet zu viel Kraft

Als entscheidenden Faktor machte Severin Wullschleger die veränderte Abwehrtaktik des Gegners aus. «In der zweiten Halbzeit haben die St. Galler mit sechs Mann hinten verteidigt, wir haben es nicht verstanden, ihren kompakten Verbund auseinanderzuziehen.» Das Fehlen grossgewachsener Rückraum-Schützen im Kader habe sich hier einmal mehr bemerkbar gemacht, analysierte der Klotener Captain, der von Beruf Informatiker ist, präzis. Zum einen komme ein Team dadurch kaum zu einfachen Toren. Zum anderen müsse sich die gegnerische Abwehr mehr bewegen, wenn sie Schüsse aus dem Rückraum befürchte, wodurch sich Lücken ergäben, führte der in Winkel aufgewachsene Wullschleger aus.

Ohne gefährliche Rückraum-Schüsse benötigten die Klotener jedoch zu viel Energie, um sich Freiräume zu erarbeiten und in den Abschluss zu gelangen. Und die Kräfte der Klotener schwanden umso mehr, als einige von ihnen wegen der knappen Personaldecke durchspielten. Zudem hätten sie sich mit ihren vielen technischen Fehler immer wieder selbst geschwächt, fügte Wullschleger, der sein gesamtes Handballerleben in Kloten verbracht hat, an.

Ein typisches Bild aus der zweiten Halbzeit: Die Klotener mit Severin Wullschleger am Ball betreiben hohen Aufwand, um in der St. Galler Abwehr eine Lücke aufzureissen. Bild: Leo Wyden

Verpasste Gelegenheiten um die Spielmitte

Klotens Vorstandsmitglied Andy Frideling, der temporär für den in Ferien weilenden Trainer Fredi Mäder als Coach einsprang, machte dagegen das Geschehen um die Spielmitte als Knackpunkt der Partie aus. «Da hätten wir uns ein Polster herausspielen können», sagte er, «mit einem kleinen Vorsprung wäre die zweite Halbzeit wahrscheinlich anders verlaufen.» Doch leider hätten die Klotener die doppelte Überzahl schlecht ausgenutzt und seien danach schnell in Rückstand geraten. «Und irgendwann waren wir dann im roten Bereich, haben zu hektisch und unüberlegt geworfen.» Der Kräfteverschleiss durch den knappen Kader habe sich verständlicherweise spürbar gemacht.

Doch Frideling erkannte neben der weiterhin intakten Moral und dem Zusammenhalt im Team einen weiteren positiven Aspekt. «Die Abwehr hat heute einigermassen gestimmt, wir haben heute aggressiver verteidigt und mehr antizipiert, statt nur zu reagieren.» Darum sei das Team in der erstan Halbzeit auch so gut ins Spiel gekommen. «Darauf lässt sich aufbauen», meinte Frideling, der als Assistent der ehemaligen Cheftrainerin Agnes Kriser die Klotener Equipe noch sehr gut kennt.

Hoffen auf Rückkehrer

In den nächsten beiden Runden stehen das Hin- und das Rückspiel gegen die Seen Tigers an. Finden die Klotener, die dann voraussichtlich wieder auf Fabian Siegrist bauen können, gegen den punktgleichen Ranglisten-Vorletzten nicht zum Siegen zurück, dürfte ihr Abstieg nach zwei Jahren in der dritthöchsten Liga kaum mehr zu verhindern sein.