Den Reisenden im Neeracherried auf der Spur

Für einmal hatten die Stadler das Naturschutzzentrum im Neeracherried ganz für sich. Nach der Begrüssung durch Wilma Willi, Präsidentin des Stadler Naturschutzvereins, und Heinz Nabholz von BirdLife spazierten die 16 Teilnehmenden des Beobachtungsabends am letzten Freitag zu den Beobachtungshäuschen. «Dort ist es wichtig, sich möglichst wenig zu bewegen, um die Vögel nicht zu irritieren. Reden hingegen ist kein Problem; daran gewöhnen sie sich schnell», erklärte Nabholz.Von den Verstecken aus konnten Kiebitze, Bachstelzen sowie Krickenten beobachtet werden. Letztere stellen die kleinste Entenart Europas dar und sind an ihrem grünen Spiegel, wie die gut sichtbare Feder in der Flügelfalte genannt wird, erkennbar.

Von Skandinavien nach Afrika

Das Neeracherried, eines der letzten grossen Flachmoore der Schweiz, ist ein wichtiger Zwischenstopp auf dem langen Weg vom Norden in den Süden. Hier können die Zugvögel Kraft tanken sowie Fettreserven für den Weg in den Süden anfressen. Sie brüten vorzugsweise in der Tundra in Skandinavien oder in Russland und ziehen im Spätsommer in südeuropäische Länder, nach Nordafrika oder sogar über die Sahara hinaus und bis nach Südafrika. Manch Vögel legen also zwischen 5000 und 8000, im Extremfall bis zu 12 000 Kilometer zurück.

Im Frühjahr fliegen sie in die umgekehrte Richtung. Dabei spielen Rastplätze wie das Ried bei Neerach eine weniger wichtige Rolle. Denn die Watvögel (Limikolen) können sich während der Zeit in den südlichen Gefilden genügend stärken und legen daher meistens nur südlich der Schweiz eine kurze Pause ein.

Nicht alle Störche ziehen mit

Früh ziehen zum Beispiel Schilf- und Drosselrohrsänger los, währenddem Stockenten, Blässhühner und Lachmöwen auch hier brüten. Im Ried leben auch Grau- und Silberreiher, die nicht silbrig, sondern ganz weiss sind, sowie 30 bis 40 Störche, von denen jedoch manche hier überwintern. Sie waren einst wieder neu angesiedelt worden und sind sich darum gar nicht gewohnt in den Süden zu ziehen. Ein Dunkler Wasserläufer präsentierte sich besonders schön im Fernrohr. «Details wie den Schnabel oder die Augen können wir so viel deutlicher sehen.», freute sich Willi, der die Begeisterung für Ornithologie sofort anzumerken war. Das Gleiche gilt für Nabholz, der danach in einen faszinierenden Film «Kleine Wassertiere ganz gross» von Luca Rüedi einführte. «Der Film zeigt Vorgänge der einheimischen Unterwasserwelt, die wir sonst nie zu Gesicht bekommen.

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, hatten die Besucher und Besucherinnen Zeit, die Sonderausstellung Geheimnisvolle Unterwasserwelt zu besichtigen. (Zürcher Unterländer)