Den Steuersatz angehoben

Seit 2012 hatten die Glattfelder einen Gesamtsteuerfuss von 112 Prozent. Im kommenden Jahr wird er wieder höher ausfallen: Die Gemeindeversammlung vom Dienstagabend folgte dem Antrag des Gemeinderats und hob den Satz um 3 Prozentpunkte an. Die Stimmberechtigten genehmigten den Voranschlag mit einem Defizit von knapp 210 000 Franken (Aufwand: 33,9 Mio.). Wie Finanzvorsteher Robert Wermelinger in seinen Erläuterungen zum Budget ausführte, haben die verhältnismässig hohen Investitionen der letzten und der aktuellen Jahre die Liquidität der Gemeinde geschmälert, sprich: die Bruttoverschuldung erhöht. «Zudem sind unsere Kosten seit 2012 um 3 Millionen Franken angestiegen – das sind 19 Prozent.»

Auch in Glattfelden sind es die üblichen Verdächtigen, die für die höheren Zahlen verantwortlich sind: die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), die Pflegefinanzierung, die Soziale Wohlfahrt – auch für die Bildung müsse im Budget mehr eingestellt werden, so Wermelinger. «Und es besteht keine Aussicht darauf, dass sich das in den nächsten Jahren massgeblich verändern könnte.»

«All der Luxus eben»

Am Ende vermochte die Behörde die Mehrheit der 70 anwesenden Stimmbürger von der Notwendigkeit der Steuererhöhung zu überzeugen – wenngleich, einstimmig war das Budget dabei nicht zu haben. Der Schlussabstimmung, die mit 46 Ja zu 19 Nein bei 5 Enthaltungen zugunsten des behördlichen Antrags ausfiel, war eine lebhafte Debatte von knapp einer Stunde Dauer vorausgegangen. So hatte etwa der Glattelder Markus Lee (Kassier der örltichen SVP) zu Protokoll gegeben, er könne in den hier präsentierten Zahlen schlicht keine Sparbemühungen des Gemeinderats erkennen. «Was wir hier vorliegen haben, würde in einer kleinen Bude schlicht den Konkurs bedeuten.»

Von Gemeindepräsident Ernst Gassmann in der Replik zur Nennung konkreter Kritikpunkte aufgefordert, sagte Lee: «Die Woche zusätzliche Ferien fürs Gemeindepersonal, der neue siebte Gemeinderat, der auch wieder Sitzungsgeld beziehen wird – oder die SBB-Tageskarte. All der Luxus eben.» Unterstützung erhielt Lee von seinem Parteichef Tommy Hafner, der formal den Antrag zum Verzicht auf die Steuererhöhung stellte. Der Antrag scheiterte mit 40 Nein zu 21 Ja.

Bescheidende Steuerkraft

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget (mit der Steuererhöhung) zur Annahme empfohlen, «contre coeur zwar», wie RPK-Präsident René Gasser sagte. «Aber wir haben die Sparbemühungen des Gemeinderats sehr wohl gesehen. Zudem hat der Souverän einigen Investitionen zugestimmt, zum Beispiel auch dem Bau des Kindergartens.» So seien die 3 Prozentpunkte dann einfach auch eine logische Konsequenz.

Gemeindepräsident Gassmann erläuterte ferner, man dürfe nicht vergessen, dass Glattfelden zu den Kommunen mit der tiefsten relativen Steuerkraft gehöre. Für 2016 (massgebend für die Berechnung des Finanzausgleichs 2018) weist Glattfelden einen Wert von 2141 Franken pro Einwohner aus – Rang 139 von 169 politischen Gemeinden des Kantons. Im Budget 2018 sind aufgrund dieser Kennzahl knapp 7,2 Millionen Franken an Ressourcenausgleich veranschlagt.

Im weiteren Verlauf der Versammlung stimmten die Glattfelder der Bauabrechnung für die energetische Sanierung des Gasthofs «Löwen» zu. Vom ursprünglich bewilligten Kredit über 840 000 Franken wurden knapp 800 000 Franken benötigt.

(Zürcher Unterländer)