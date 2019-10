Den Vogelzug für Kinder erlebbar gemacht

An über 60 offiziellen Beobachtungsstandorten beobachteten am letzten Wochenende landesweit tausende Teilnehmer den herbstlichen Vogelzug. Der von BirdLife International vor 26 Jahren ins Leben gerufene Anlass hat unterdessen auch in der Schweiz viele Unterstützer – nicht zuletzt auch Kinder. Diese massen sich untereinander wahlweise als Rauch- oder Mehlschwalben an sieben abwechslungsreichen Posten.

Ein eigens für diesen Anlass zusammengestelltes Freiwilligenteam, bestehend aus Praktikantinnen der Studienrichtung Umweltwissenschaften, angehenden Biologinnen und einem Zivildienstleistenden, betreuten sie geduldig an den einzelnen Posten. Insgesamt fanden 150 Besucherinnen und Besucher den Weg zum Naturzentrum im Neeracherried.

Ab in den Süden

Stefan Heller, der Leiter des BirdLife-Naturzentrums Neeracherried, widmete sich derweil den Fragen der Besucher oder identifizierte mit geübtem Auge die durchziehende Grüppchen von Zugvögeln. «Weil es praktisch windstill ist und die Wolkenuntergrenze tief liegt, schwirren uns die Zugvögel quasi über die Köpfe», sagte er. Darunter seien Sommervögel, also Arten, die nur im Sommerhalbjahr in Mitteleuropa weilen. Aber auch Teilzieher, wie der Buchfink, machten sich dieser Tage auf den Weg in den Süden. Zuletzt erschienen immer wieder Durchzügler aus nordischen Ländern und schliesslich die Wintergäste. Gemeinsam ist all diesen Vögeln, dass sie das Neeracherried als Ruhe- und Futterplatz aufsuchen.

Als Schwalbe unterwegs

Während die erwachsenen Vogelfreunde bereits ab 8 Uhr morgens die Vögel aus den zwei Beobachtungshütten, im Ornithologiekreisen auch «Hides» genannt, beobachteten, begann ab 11 Uhr der Familienparcours. Als erste am Start «schlüpften» die 7-jährige Lia und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Samuel, beide aus Buchs, aus ihren Eiern und durchlebten dabei sechs Monate im Leben einer Rauch- oder Mehlschwalbe.

«Weil es praktisch windstill ist und die Wolkenuntergrenze tief liegt, schwirren uns die Zugvögel quasi über die Köpfe.»Stefan Heller, Leiter BirdLife-Naturzentrum

Zuerst mussten sie sich Futterreserven anlegen, indem sie am ersten Posten mit dem Mund kleine Bretzeln fischten. Gestärkt «flogen» sie beim Posten «Alpenlabyrinth» durch ein Bodenrelief zwischen Wäldern und Bergen über die Alpen. Hier betreute die Erlebnispädagogin Johanna Matjaz die beiden Geschwister. Je nachdem ob der richtige Weg gewählt wurde, gab es dafür eine Murmel. Wer sich beim Posten «Gefahren auf Sizilien» in eine Vogelfalle verfing, musste wieder eine Murmel abgeben.

Für die Erstklässlerin Lia war der Posten «Mit Vollgas über die Sahara» eine grosse Herausforderung. Sie schaffte es schliesslich, zwei Minuten lang auf einer kleinen Gymnastikmatte in der Liegenstützeposition zu verharren. «Jetzt weiss ich, wie anstrengend die Reise für die Vögel sein muss», sagte sie mit grossem Staunen.