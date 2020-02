Der 29. Februar ist dieses mal kein Tag zum Heiraten

Der 29. Februar würde sich als Datum ganz gut machen auf der Heiratsurkunde. Dieses Schaltjahr blicken Heiratswillige in der Region allerdings in die Röhre. Die angefragten Standesämter Bülach, Kloten, Regensdorf und Dielsdorf führen am Schalttag allesamt keine Trauungen durch – weil Samstag ist.

Das Klotener Zivilstandsamt zum Beispiel bietet samstägliches Heiraten jeweils nur einmal im Monat an. Und da vor einer Woche mit dem 22.2.2020 ein Schnappsdatum war, wurde im Februar dieser Tag auserkoren. Auch die übrigen angefragten Standesämter führen Vermählungen nur an ausgewählten Samstagen im Jahr durch. Eine grosse Nachfrage nach Trauungen am 29. Februar habe nicht bestanden, geben die Zivilstandsämter an.

Keine Kaiserschnitte

Auch eine Umfrage dieser Zeitung zum 29. Februar 2012, damals ein Mittwoch, zeigte, dass der Schalttag bei den Heiratswilligen nicht sonderlich beliebt ist. So wurden damals nicht mehr Trauungen vorgenommen als an anderen Tagen. Das könnte wohl auch daran liegen, dass der Hochzeitstag dann nur alle vier Jahre am eigentlichen Datum gefeiert werden kann.

Auch wenn es ums Kinderkriegen geht, muss der Schalttag hinten anstehen. Am Spital Bülach sind für den 29. Februar keine Kaiserschnitte geplant. «Vor vier Jahren kam gemäss Operationssaalbuchung ebenfalls kein Baby per Kaiserschnitt zur Welt», sagt der Kommunikationsverantwortliche Urs Kilchenmann. Immerhin: In den Jahren 2004, 2008 und 2012 kamen in Bülach jeweils drei Babys zur Welt.