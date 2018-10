Der Abbau bei der ZKB geht weiter

Derzeit betreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) 67 Geschäftsstellen – reine Bancomat-Standorte nicht eingerechnet. Sieben Schalterstandorte schliesst sie in den nächsten zwei Jahren. Mit der Schliessung reagiere die ZKB auf die Bedürfnisse der Kundschaft, die zunehmend zeit- und orts­unabhängige Dienstleistungen wünsche und immer seltener die Schalter frequentiere, heisst es in einer Mitteilung von gestern. Neben Erlenbach, Mar­thalen, Bonstetten, Hausen am Al­bis, Langnau am Albis und Albis­rieden sind von dem nun ange­kündigten Abbau auch die Schalterdienstleistungen in Em­brach­ betroffen. Alle betroffenen Mit­arbeitenden – in Embrach geht es um zwei Personen – werden von der Bank Stellenange­bote erhalten.

Erst halbtags geschlossen, dann ganz zu

Es ist nicht das erste Mal, dass die Filiale an der Dorfstrasse von einem Abbau betroffen ist. Bereits 2014 wurde in Embrach der Service eingeschränkt. Damals passte die ZKB die Öffnungszeiten an. Die Filiale hatte – wie diejenigen in Dietlikon, Glattbrugg und Niederglatt – nur noch von 9.30 bis 12.30 Uhr offen. Am Nach­mittag blieb der Schalter jeweils­ geschlossen. Mittlerweile hat die ZKB die Filialen in Niederglatt und Glattbrugg ganz geschlossen. Embrach wird 2020 dasselbe Schicksal erleiden. Im Unterland hält man einzig in Dietlikon bis heute an den auf Vormittage beschränkten Öffnungszeiten fest.

Ein vergleichbarer Fall wie in Embrach war bereits in Nieder­hasli zu beobachten: Dort hatte die ZKB-Filiale morgens zu und nur am Nachmittag offen. Inzwischen ist aber auch dieser Standort ganz geschlossen. Im Unterland haben noch die Stand­orte Rafz und Rümlang ausschliesslich nachmittags ge­öffnet.

In Weiach und Schöfflisdorf konnten die ZKB-Kunden früher einfache Bankdienstleistungen in Agenturen in Anspruch nehmen. In Schöfflisdorf war es die Firma Candrian Treuhand, die Einzahlungen und den Bezug von Bargeld ermöglichte, in Weiach die Landi. Dieser Service wurde aller­dings Ende 2015 eingestellt.

Nur sieben Standortehaben ganztags geöffnet

Wer sowohl am Vor- als auch am Nach­mittag auf einer Unterländer ZKB-Filiale seine Bankgeschäfte erledigen möchte, kann dies in Eglisau, Bülach, Dielsdorf, Regensdorf, Kloten, Bassersdorf und Wallisellen tun.

In den Bezirken Bülach und Dielsdorf weist das Filialnetz der ZKB gemäss Unternehmens-Website heute insgesamt 23 Einträge auf. An 12 Orten beschränkt sich der Service jedoch auf ­Be­züge an einem Geldautomaten.

(Zürcher Unterländer)