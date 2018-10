Der Abstieg des Absteigers

Sie trafen eine gute Wahl, die Leute, die sich draussen vergnügten: die Kinder und ihre Väter im Seilpark, die andern, die locker Schlittschuh liefen auf dem Aussenfeld. Denn drinnen, in der Swiss-Arena, konnten sich nur die Anhänger des EHC Winterthur an den Verrichtungen der Eishockeyaner freuen. Mehr oder weniger verwundert rieben sich alle der 4305 Zuschauer die Augen. Denn die Winterthurer Anhänger hatten ja nicht ernsthaft erwarten können, dass sie jubeln durften. Oder die Klotener Anhänger hatten nicht erwarten müssen, dass auch dieser Gegner zu stark war für ihre Mannschaft. Noch am 21. September hatten die Kloten-Fans in Winterthur zum Meisterschaftsstart ihrer Lieblinge die Zielbau-Arena zur Heimarena umfunktioniert und den 3:1-Erfolg ihres Teams gesehen.

Gestern waren am Ende die wenigen Winterthurer Zuschauer nicht zu überhören. Ihre Mannschaft, zuvor in fünf Spielen in Folge ohne Réussite und ohne Punkt, verabschiedete sich mit einem 4:1 aus der Swiss-Arena. Der Kanadier Anthony Nigro schoss zwei Tore und bereitete das 1:0 des Amerikaners Sorenson vor; als Klotens Goalie Starkbaum einem sechsten Feldspieler Platz machte, traf Allevi noch ins leere Tor. Sie hätten diszipliniert und strukturiert gekämpft, freute sich Winterthurs Coach Michel Zeiter. Kloten habe es ihnen extrem schwer gemacht.

Zwei Törchen in drei Spielen

Diese letzte Aussage allerdings konnte und wollte auf Klotens Seite niemand bestätigen. Coach André Rötheli ärgerte sich: «Erneut machten wir dem Gegner Geschenke, diese individuellen Fehler schmerzen extrem.» Er hatte nach dem 0:3 vom Freitag gegen Weinfelden fast alles umgestellt, Steve Kellenberger zum Beispiel wanderte aus der Verteidigung als Center in den ersten Block. Geändert hat das alles nicht viel – ausser dass Kloten wieder mal ein Tor schoss. MacMurchy traf in Überzahl zum 1:2.

Bei Meisterschaftsstart hatte sich Kloten über den fehlenden Rhythmus beklagt, war aber jede Woche einmal bereit gewesen, zu siegen. Kaum hat der Rhythmus mit vier Partien in acht Tagen eingesetzt, ist der Absteiger mit vier Niederlagen in der Tabelle von Platz 1 auf Rang 7 abgestiegen, der Strich ist schon bedrohlich nahe. Vor einem Jahr spielten sie ständig unter dem Strich – aber eine Liga höher . . . Zwei Törchen gelangen Kloten in den letzten drei Spielen, das ist höchst bedenklich.

Alle müssen Verantwortung übernehmen

Deshalb war gestern, obwohl die Garderobentüre geschlossen war, das eine oder andere laute Wort selbst draussen im Gang zu hören. «Was wir bringen, ist einfach zu wenig», sagte Routinier Romano Lemm. Dass die Gegner zuletzt kaum noch Strafen nehmen mussten, «ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns in den wichtigen Zweikämpfen nicht durchsetzen. Und zwar vor ihrem wie auch vor unserem Tor.» Nach dem zweiten Drittel habe er noch gedacht, dass sie das packen würden. «Aber wir waren nicht gut genug. Wir müssen in viel bessere Abschlusspositionen kommen. Und dazu auch in den Trainings härter gegeneinander werden.»

Lemm ärgert, dass mit diesen Vorstellungen der gute «Groove», der zuletzt auch im Umfeld und mit den Fans herrschte, verloren gegangen ist. «Aber das müssen wir nun selber wieder korrigieren.» Jeder müsse einen grossen Schritt machen. Und jeder muss mehr Verantwortung übernehmen. Zu viele spielen da einfach ein bisschen mit – und sorgten dafür, dass Kloten selbst gegen einen bescheidenen Gegner chancenlos war. Am Dienstag gegen Visp, im nächsten Heimspiel, muss eine Steigerung her. Nicht ein bisschen besser, sondern extrem viel besser muss da jeder sein. Nicht nur am Dienstag, sondern schon ab heute im Training. (Zürcher Regionalzeitungen)