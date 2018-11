Der Bachelor prüft auch zwei Unterländerinnen

Unter all den vielen, bunten Ladies erregt besonders die Frau mit Künstlernamen Mia Madisson, Influencerin aus Glattbrugg, die Gemüter. Während die einen ihre direkte, ultraselbstbewusste Art genial finden, reagieren die anderen allergisch auf ihre mit Klebesternchen dekorierten Brüste. Die 22-Jährige erträgt die Kritiker gelassen. Denn schliesslich sei sie den Trubel um ihre Person gewöhnt. «23 000 Follower auf Instagram, international. Nicht schlecht», erklärt sie ihre tagtägliche Tätigkeit.

Sich schick machen, auf Partys gehen, Stars und Sternchen treffen und verschiedene Marken und Labels unter die Leute bringen - das ist das Leben von Mia Madisson. Doch unterhält man sich unter vier Augen mit dem Wirbelwind, so findet man schnell heraus, dass die junge Frau richtig liebenswürdig und sympathisch ist. Zu «Der Bachelor» fand Mia durch ihren besten Kollegen Anthony, der sich 2017 selbst die «Bachelorette» Eli Simic geangelt hat.

Das ist Mia (Quelle: 3Plus)

«Ich bin lustig und provokativ und somit die ideale Partnerin für den «Bachelor» Clive. Von allen Kandidatinnen passe ich am besten zu ihm, weil wir den gleichen Humor haben und doch in unterschiedlichen Welten leben. Das gibt jedem von uns die Freiheit, die er braucht. Deshalb steche ich alle anderen Mitbewerberinnen easy aus», erklärt sie denn auch siegessicher.

So schrill und abenteuerlustig sich Mia Madisson gibt, in ihrem Innersten sehnt sich diese junge Glattbruggerin nach Liebe und Beständigkeit. Sie sagt: «Ich wünsche mir die Liebe und Aufmerksamkeit eines Mannes, der mich so liebt und akzeptiert, wie ich bin», führt sie aus. Die Figur Mia Madisson sei bereits Kult. Auf der Strasse sei sie schon vor ihrer Teilnahme bei «Der Bachelor» erkannt worden und sie sei ein beliebtes Objekt von Selfies.

Fassen wir zusammen: Mia Madisson will mit Buntheit, Humor und Provokation punkten und unterscheidet sich daher stark von der zweiten Bewerberin aus dem Unterland.

Die Konkurrentin ist professionelle Kunstmalerin

Valentyna Protsak kommt ursprünglich aus Kiew, hat an der Hochschule Luzern Kunst und Design studiert und arbeitet im Moment hauptberuflich als Kunstmalerin. Sie und ihre Werke trifft man international in Galerien an. Privat fühlt sie sich seit einigen Jahren im Unterland wohl. Wo das allerdings genau ist, verrät Valentyna nicht. Von der Teilnahme an «Der Bachelor» erhofft sie sich eine gewisse Inspiration. «Die Komfortzone verlassen und neue Inspirationen finden», erklärt die 30-Jährige in Kurzform. Und doch, so beteuert sie, nimmt sie vor allem wegen des schmucken Junggesellen Clive an «Der Bachelor» teil.

«Seine Augen erinnern mich an die einer Katze. Er hat eine spannende Gesichtsform in Verbindung mit seinen Augen», schwärmt sie. Sich selbst beschreibt sie als tiefgründig und vielseitig. «Ich liebe Harmonie und meide Streit und laute Auseinandersetzungen», betont sie. Nicht so klar ist das bei ihrem Hund, dem Chihuahua-Rüde Bandit. Er versteht sich im Prinzip mit allem Menschen und Hunden, nur eben ob die Chemie zwischen ihm und dem Bachelor Clive stimmt, konnte Valentyna noch nicht austesten.

... Und das ist Valentyna (Quelle: 3Plus)

Valentyna Protsak philosophiert gerne und redet gewandt über Gott und die Welt. «Ich mag Gespräche über tiefgründige Themen, aber unterhalte mich auch gerne über meine grössten Inspirationen wie Autos und Mode. Ich möchte, dass mich mein Partner dabei unterstützt», sagt sie.

Als Valentyna in der ersten Folge der aktuellen Staffel dem Bachelor eine unbemalte Leinwand schenkte, tat sie das mit den Worten: «Ich überreiche dir hiermit ein metaphysisches Kunstwerk.» Ob der Bachelor Clive Bucher damit etwas anzufangen weiss, doch eher auf provokativ und quirlig steht oder sein Herz einer ganz anderen Kandidatin schenkt? Man wird sehen. (Zürcher Unterländer)