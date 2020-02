Der Bau des neuen UPS-Paketzentrums in Bülach hat begonnen

Die Zahlen sind beeindruckend: Das neue Zentrum von United Parcel Service (UPS), welches zurzeit in Bülach-Nord gebaut wird, erstreckt sich über eine Fläche von etwa eineinhalb Fussballfeldern. Insgesamt werden 6300 Kubikmeter Beton verbaut. Damit könnten 200 Garten-Swimmingpools gefüllt werden. Beim Aushub der Baugrube wurden zudem 20000 Kubikmeter Erde abgetragen. Damit könnte man gar die gesamte Bülacher Stadthalle auffüllen.

Teil eines Milliardenplans

Der Beginn der Bauarbeiten, welcher nun schon einige Wochen zurückliegt, wurde gestern mit einem Spatenstich gebührend gefeiert. Michiel van Veen, Country Manager UPS Schweiz, sagte bei frostigen Temperaturen auf der Baustelle: «Es gibt noch einiges zu tun, aber Anfang des nächsten Jahres sollte hier in Bülach alles bereit sein.» Im neuen Zentrum an der Schützenmattstrasse soll die Sortierkapazität bei 5500 Paketen pro Stunde liegen. Das sind 50 Prozent mehr als im heutigen Gebäude in Rümlang. «Wenn man in der heutigen Zeit nur schon wenige Stunden einspart, kann das schon ein ‹Gamechanger› sein», meinte Van Veen. Durch das explosionsartige Wachstum des Onlineshoppings und des grenzüberschreitenden Handels hat die Nachfrage nach Dienstleistungen von UPS in den letzten Jahren zugenommen. Detaillierte Statistiken zum Paketvolumen will die amerikanische Firma jedoch nicht veröffentlichen.

Hier entsteht das neue Zentrum der UPS. Läuft alles nach Plan, kann der Betrieb in einem Jahr aufgenommen werden.

Das Paket- und Verteilzentrum in Bülach ist Teil eines mehrjährigen zwei Milliarden US-Dollar schweren europäischen Investitionsplans von UPS. Dadurch soll das Netzwerk des Unternehmens auf dem ganzen Kontinent modernisier t und erweitert werden. «In Eindhoven in den Niederlanden entstehen ebenfalls neue Zentren, dazu kommen neue Drehscheiben in Paris», sagte Van Veen gestern.

Keine Kündigungen

Doch wieso zieht es das Unternehmen, welches für seine braunen Lieferwagen bekannt ist, ausgerechnet nach Bülach? «Die ausgezeichnete Verkehrsanbindung und die unmittelbare Nähe zum Flughafen machen Bülach zu einem idealen Standort für UPS.» Stadtrat Daniel Ammann freut sich über den prominenten Neuzuzug. «Aus Sicht der Wirtschaftsförderung sind wir froh, dass wir dieses Projekt realisieren können.» Er hoffe, dass dadurch mehr Leute in Bülach arbeiten und dann auch hier wohnen würden.

Aktuell beschäftigt UPS mehr als 680 Mitarbeitende an sechs Standorten in der Schweiz. Das Zentrum in Bülach wird der einzige Standort in Zürich sein. Rund 200 Mitarbeitende werden im neuen Gebäude arbeiten. Wie Mediensprecherin Martina Beranek im vergangenen August bestätigte, sind beim Wechsel von Rümlang nach Bülach keine Kündigungen vorgesehen.