Der Belag der Hochfelderstrasse muss für die Schneeräumung notsaniert werden

Anfang Jahr hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Hochfelderstrasse im Abschnitt zwischen Hirslen und Spital Bülach noch nicht saniert werden kann. Ein Anwohner rekurrierte wegen den Lärmgrenzwerten gegen das Projekt des Tiefbauamts. Der vorgesehene lärmarme Belag reiche seiner Meinung nach nicht aus. Der Anwohner kritisierte zudem, dass der Kanton Massnahmen wie Tempo 30 oder Lärmschutzwände nicht sauber geprüft habe.

Am kommenden Montag, 21. Oktober, beginnen auf dem besagten Abschnitt trotzdem Bauarbeiten. Diese dauern zwei Wochen. Wie das Tiefbauamt gestern mitteilte, weise die Strasse diverse Grabenflicke und Unebenheiten auf, wodurch ein sicherer Winterdienst verunmöglicht werde. So könnte zum Beispiel Schnee in den Rissen liegen bleiben, woraus eine erhöhte Rutschgefahr entstünde. Aus diesem Grund sei eine Notsanierung des Belags noch in diesem Herbst notwendig. Thomas Maag, Mediensprecher beim Tiefbauamt, sagt: «Es handelt sich lediglich um einen provisorischen Belag. An der Strasse wird weder etwas verändert noch etwas definitv ersetzt.»

Verkehr eingeschränkt

Die Bauarbeiten werden in eintägige Etappen aufgeteilt. Aufgrund von Kälte und Nässe könnte es zu Verzögerungen kommen. Der Verkehr auf der Hochfelderstrasse wird während der Bauzeit je nach Etappe mit einer Lichtsignalanlage und/oder einem Verkehrsdienst geregelt. Die Zufahrt zu den Gemeindestrassen ist während der gesamten Bauzeit mit Einschränkungen gewährleistet.

Der Rad- und Gehweg ist während der ganzen Bauzeit geöffnet. Je nach Etappe ist aber die Durchfahrtsbreite reduziert. Die ÖV-Busse können die Haltestellen Hinterbirch und Spital nur eingeschränkt bedienen. «Wir bedauern die kurzfristige Ausführung und die damit verbundenen Einschränkungen im Wissen um die laufenden Bauarbeiten der Stadt Bülach an der Furtrain- und Hinterbirchstrasse», heisst es in der Baustelleninfo des Tiefbauamts. Thomas Maag fügt an: «Da wir nicht wissen, wann die Strasse komplett saniert werden kann, müssen wir noch vor Beginn des Winterdienstes reagieren.»