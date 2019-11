Der Business-Mann auf der Trainerbank

Björn Lidström hat Stationen und Erfahrungen hinter sich, auf die nicht so mancher Eishockeyspieler oder -trainer zurückblickt. Da war zum Beispiel der Eiskunstlauf-Unterricht, mit dem er im Alter von zehn bei einer russischen Trainerin begann. «Damals waren die Russen uns in diesen Dingen um sehr viel voraus», blickt er auf die drei speziellen Ausbildungsjahre zurück. Oder dann dies: Lidström, der in Stockholm eine Wohnung besitzt, ist in fünf Aktiengesellschaften involviert. In dreien davon hat er die Aktienmehrheit inne. Zurzeit sitzt er allerdings nicht in der Exekutive, sondern nur im Vorstand. Denn sein Berufsleben spielt sich wieder vornehmlich in Eishallen ab.

«Eishockey ist meine Leidenschaft, im Geschäft geht es um Geld», sagt der 44-jährige Assistenztrainer von Per Hanberg. «Das Eishockey hat mir so viel gegeben für meine Geschäftsleben. Ich denke, ich kann nun mit meinen Erfahrungen auch dem Eishockey etwas geben.» Kaum war er 20, begann Lidström mit dem, was man heute «Event-Management» nennt. Er organisierte Partys, er half für Restaurants mit, Anlässe zu arrangieren. Das alles, als er noch Eishockeyspieler war. Nicht in der höchsten, aber doch in der zweithöchsten Division Schwedens. Er war «vor allem» Verteidiger, wie er sagt. Als sein Club Hammarby die Löhne nicht bezahlen konnte, wechselte Lidström nach Deutschland, wo er 1997/98 im Deggendorfer EC in der zweithöchsten Liga ein bisschen Geld verdiente. Sein Freund rief an und riet ihm, so bald als möglich zurückzukehren: Die Business-Idee war auf enormes Echo gestossen.

Von Feinden zu Freunden

In Deggendorf lernte Lidström seine Frau kennen. Sie folgte ihm von Bayern nach Schweden, die beiden haben zwei Kinder. Wegen eines Autounfalls, bei dem er ein schweres Schleudertrauma erlitt, sah sich Lidström bereits mit 25 gezwungen, seine aktive Karriere zu beenden. 2005/06 war er Assistenztrainer des AIK Stockholm, danach widmete er sich fünf Jahre nur seinen Geschäften, ehe er 2011 wieder eine Saison im Eishockey arbeitete. Darauf folgten nochmals vier reine Business-Jahre, 2016 kehrte er in der Division 1, Schwedens dritthöchster Liga, an die Bande zurück. Björn Lidström und Per Hanberg duellierten sich in ihrer Aktivzeit mehrmals. «Ich spielte ihm den Puck ab und zu zwischen den Beinen hindurch», erinnert sich Hanberg. «Er war nach den Matchs nicht sehr gut auf mich zu sprechen.»

Erst später, als sie sich während der Coaching-Ausbildung wieder begegneten, näherten sie sich einander an. Hanberg wollte Lidström schon mehrmals an seine Seite holen, auch schon in Karlskrona in der SHL und danach in Langenthal. «Ich bin froh, dass es nun geklappt hat», sagt Hanberg. Er schätzt an seinem Assistenten die Pünktlichkeit und Genauigkeit sowie die stets positive Art.

Der «falsche» Lidström

Björn Lidströms Familie zog, als die Kinder noch klein waren, aus der Region Dalarna nach Stockholm. Schon als Fünfjähriger hat er mit seinem Vater jedes Heimspiel von Djurgarden gesehen. Der DIF ist noch immer Schwedens Rekordmeister und war damals das Mass aller Dinge. Lidström erinnert sich an Verteidiger Mats Waltin, den er als kleiner Junge bewundert hat.

Wer im Eishockey «Lidström» sagt, denkt natürlich nicht in erster Linie an Björn Lidström. Sondern an Nicklas Lidström, den Verteidiger, der Weltmeister, Olympiasieger (2006) und Stanley-Cup-Sieger mit Detroit geworden ist. Verwandt sind die beiden zwar nicht, doch ein bisschen so etwas wie gemeinsame Wurzeln haben sie dennoch. In Avesta in Dalarna gab es zwei Lidström-Familien mit verschiedenen Stammbaum-Linien. Die Lidströms mit Sohn Björn lebten auf der einen, jene mit Nicklas auf der anderen Seite des Flusses. Als Eishockeyaner sassen sie einmal in der gleichen Garderobe, während des Lockouts 1994/95. «Zuerst habe ich gedacht, da sei ein Nachwuchsspieler zu uns gekommen», sagt Björn über ein Zusammentreffen mit seinem berühmten Namensvetter.