Der Countdown zum Frauenstreik läuft

Nach 28 Jahren findet am Freitag nächster Woche der zweite Frauenstreik statt. Verschiedene Frauenorganisationen, Gewerkschaften, Parteien und Kollektive rufen zum gemeinsamen Niederlegen der Arbeit und zu Demonstrationen auf. Die Forderungen vom ersten Streik am 14. Juni 1991 seien noch lange nicht erfüllt; es harze mit der Gleichstellung, obwohl sie seit 1981 in der Verfassung verankert ist.1991 folgten in der Schweiz eine halbe Million Frauen dem Aufruf und formten damit den grössten Aufmarsch seit dem Generalstreik von 1918. Wie viele es heuer werden dürften, lässt sich nur schwer voraussehen, weil viele dies im Vornherein nicht kommunizieren.

Vertragliche Lohngleichheit

So gibt beispielsweise die Swiss auf Anfrage an, dass die Gesamtarbeitsverträge mit allen Mitarbeitendengruppen eine «absolute Friedenspflicht beinhalten, die Streikmassnahmen während der Vertragslaufzeit nicht vorsieht». Dieselben Verträge würden aber auch für Gleichheit und insbesondere Lohngleichheit der Geschlechter stehen. «Grundsätzlich ist uns die Förderung von Frauen ein wichtiges Anliegen», sagt Mediensprecher Florian Flämig. Ob sich Swiss-Mitarbeiterinnen am 14. Juni dem Streik anschliessen, bleibt offen.

Auch das Spital Bülach erklärt, dass im Personalreglement die Chancengleichheit von Frau und Mann auf verschiedenen Ebenen gewährleistet sei –mitunter in Bezug auf Anstellung, Aus- und Weiterbildung, Wiedereinstieg, Entlöhnung und Weiteres.«Ein Beweis ist vielleicht die Tatsache, dass der Frauenanteil in der Geschäftsleitung bei über 50 Prozent liegt», sagt Kommunikationsleiter Thomas Langholz. Bisher habe niemand einen Streik angekündigt.

«Unsere Mitarbeitenden sind sich der Verantwortung für die Patientinnen und Patienten bewusst», so Langholz weiter. Aus einer Klinik habe es eine Anfrage gegeben, ob es nicht möglich sei, mittels Flyern darauf hinzuweisen, dass im Spital gute Arbeitsbedingungen gelten und es keinen Grund zum Streiken gebe. Wer dennoch an Aktionen teilnehmen wolle,müsse die Abwesenheit mit Überzeit oder Ferientagen kompensieren.

Aktionen im Unterland

Wer sich dem Frauenstreik individuell anschliessen will, hat in der Region verschiedene Möglichkeiten:In Regensdorf lädt der Bambus-Fairtrade-Bioladen zwischen 9 und 12 Uhr ins Streikcafé ein. Derweil übernehmen die Partner der Bioladen-Frauen die Kontrolle im Geschäft, das sonst fest in Frauenhand ist. Nach Kaffee und Snacks sind die Besucherinnen dazu eingeladen, gemeinsam nach Zürich zu fahren.

Des Weiteren ist auf der Website des Frauenstreikkollektivs Zürich eine Einladung veröffentlicht worden, Frauen im Asylzentrum der Halle 9 in Oerlikon zu besuchen; Treffpunkt ist am Honeywell-Platz 1 in Dielsdorf um 10 Uhr morgens.

Frauen aus Bülach und Umgebung können dem Aufruf von Maria Eisele folgen und sich um 14 Uhr vor dem Bülacher Rathaus treffen. Danach reist die Gruppe gemeinsam nach Zürich, wo ab 15.30 Uhr Kundgebung und Fest geplant sind. «Wie viele Frauen mitkommen, können wir vorab nicht einschätzen», sagt Eisele. (Zürcher Unterländer)