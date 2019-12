Der Doppelmörder entgeht der Verwahrung

Zwei Stunden lang war der Beschuldigte ohne Regung dagesessen, die Hände auf den Knien. Doch dann nutzte er die Gelegenheit, die ihm der Gerichtspräsident gewährte. Er ergriff das Wort – in der Hand ein paar Blätter Papier. «Ich bedanke mich, dass ich sprechen darf», begann er mit fester Stimme. «Es geht nicht an mir vorbei, wie man immer sagt», fuhr er fort und richtete sich an die Familien der Opfer. «Ich bin schuld, dass Ihnen ein geliebter Mensch genommen wurde.» Dieses Unrecht werde er ein Leben lang mit sich tragen. «Es tut mir wirklich leid.» Seine Stimme wurde brüchig, als er sagte: «Ich würde es sofort rückgängig machen, wenn ich könnte.»

Für den Hauptangeklagten im Mordfall Boppelsen stand am Freitagnachmittag am Bezirksgericht Bülach besonders viel auf dem Spiel. Anders als für die Mitangeklagten – seine gleichaltrige Ehefrau und ein Komplize – hatte die Staatsanwältin für den Transportunternehmer nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Thomas K. sollte darüberhinaus verwahrt werden – für Straftaten, «die gravierender nicht sein können», wie sie gestern vor Gericht erneut erklärte.

Die Verwahrung blieb dem 30-Jährigen Thomas K. erspart. Das Bezirksgericht Bülach sprach ihn am Freitagnachmittag unter anderem des mehrfachen Mordes, Raubes, der versuchten Erpressung und Störung des Totenfriedens schuldig. Seine 29-jährige Ehefrau wurde wegen Gehilfenschaft zum Mord, mehrfachen Raubs, versuchter Erpressung zu 11 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Komplize, ein 36-jähriger Garagist aus dem Kanton Solothurn, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, auch er wegen Gehilfenschaft zum Mord.

Grauenvolle Taten

Bei den Straftaten des Schweizer Trios mussten vor drei Jahren zwei Männer auf ähnliche, unsagbar fürchterliche Art sterben. Der erste, ein 25-jährige Serbe, hatte sich bei Drogengeschäften mit dem Täter und dessen Ehefrau zerstritten und soll diesem 40000 Franken geschuldet haben. Der Komplize lockte den Mann unter einem Vorwand zum Haus des Ehepaars im bernischen Utzingen. Dort wurde der Serbe im Kinderzimmer während Stunden gefoltert, bevor er mit einem Klebeband über der Nase auf grauenvolle Weise erstickte. Zuvor hatte man ihm den Schlüssel für einen BMW und einen Mercedes abgenommen. Die Täter erhofften sich einen Erlös von rund 16000 Franken.

Einem 36-jährigen Bülacher Transportunternehmer wurde ein Kleininserat zum Verhängnis. Das Ehepaar gab vor, an seinem Lastwagen interessiert zu sein. Auf der Probefahrt überwältigten die beiden den Mann und fesselten ihn. Auch ihm klebte der Haupttäter die Nase zu. An seinem Wohnort Utzingen liess Thomas K. den gefesselten Mann im Anhänger seines Lastwagens ersticken. Den Leichnam fand ein Passant später in einem Waldstück bei Boppelsen.

Sie haben die

Zukunft der Opfer, aber auch Ihre eigene und die Ihrer Kinder durch eine feige Tat zerstört.Gerichtspräsident

Bezirksgericht Bülach

Nachdem der 30-jährige Haupttäter zuerst alle Vorwürfe bestritten hatte, gestand er seine Gräueltaten nach und nach. Dem Gericht tischte er dann jedoch eine höchst unglaubwürdige Geschichte auf, behauptete, von der serbischen Drogenmafia zum Töten gezwungen worden zu sein. Gemäss Gutachten hat der Mann «akzentuierte narzisstische und dissoziale Persönlichkeitsmerkmale».

«Schutz der Bevölkerung»

Unter anderem wegen des Festhaltens an dieser abstrusen Mafiageschichte hielt die Staatsanwältin eine Verwahrung für angemessen. «Er ist therapeutisch nicht erreichbar.» Die Prognosen seien weiterhin schlecht und die Rückfallgefahr situativ hoch. «Die Bevölkerung muss längerfristig vor ihm geschützt werden.»

Die Forderung nach einer Verwahrung hatte dazu geführt, dass der Prozess Ende September unterbrochen werden musste. Es brauchte ein zusätzliches Gutachten. Der Verfasser dieses Gutachtens, ein forensischer Psychiater, wagte vor Gericht nur sehr zurückhaltende Prognosen zur Rückfallgefahr nach einer langen Freiheitsstrafe. Der Täter sei noch sehr jung und weise keine Gewaltgeschichte auf. Es bestehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Betrugs- oder Vermögensdelikte. Tötungsdelikte erachtete er aber eher für unwahrscheinlich. Ob sein Mandant im Gefängnis Strategien lernen könne, um nicht mehr straffällig zu werden, wollte dessen Verteidiger wissen. Der Gutachter bejahte: «Er wird nicht porentief rein rauskommen, aber er kann sich weiterentwickeln.»

«Eine Bankrotterklärung»

Die Voraussetzungen für eine Verwahrung seien nicht gegeben, so der Verteidiger. Daran habe auch das ergänzende Gutachten nichts geändert. Verwahrt werden dürfe nur, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Täter auch nach einer langen Gefängnisstrafe wieder in einer ähnlichen Art delinquiere. Es handle sich um einen psychisch gesunden Ersttäter. Da seien die Prognosen schwierig und es gelte in dubio pro reo. Sein Mandant habe schreckliche Taten begangen, für die er voraussichtlich mit einer langen Gefängnisstrafe bestraft wird, so der Verteidiger. «Danach wird er ein anderer Mensch sein, deutlich reifer und besonnener.» Werde Thomas K. verwahrt, dann müsste jeder Täter verwahrt werden. «Eine Verwahrung käme einer eigentlichen Bankrotterklärung unseres Strafsystems gleich.»

Keine echte Reue

In der Begründung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe für Thomas K. demontierte der Vorsitzende die Serbenmafia-Geschichte. Das Gericht gehe davon aus, dass er alleine getötet habe – auf eine besonders perfide und skrupellose Art. Über das Motiv für den Mord am Serben könne man nur spekulieren. Geld habe sicher eine Rolle gespielt. Der Haupttäter war hoch verschuldet. Das Motiv beim Mord am Bülacher Fuhrunternehmer sei ebenfalls finanzieller Natur gewesen. Man habe an dessen Lastwagen im Wert von 50000 bis 60000 Franken gelangen wollen.

Der Gerichtspräsident sprach von einem «extrem schweren Vergehen». Der Hauptangeklagte habe bewusst und gewollt – von Angesicht zu Angesicht – die Taten vollendet. Er hätte jederzeit stoppen können: ganz einfach das Klebeband wieder wegnehmen können. Es liege nur ein halbherziges Geständnis mit einer dreisten Lügengeschichte vor. «Sie haben keine echte Reue gezeigt – Sie haben das Opfer sogar noch verhöhnt.» Die Taten seien unverständlich und nicht nachvollziehbar. «Lebenslänglich kann nur die einzige richtige Strafe sein.» Ein einziger Mord hätte für dieses Urteil schon genügt. Weder der Haupttäter noch die Mitangeklagten zeigten bei der Urteilseröffnung Emotionen.

Verwahrung nicht möglich

Für eine Verwahrung brauche es – auch bei einem Kapitalverbrechen – eine hohe Rückfallgefahr, erklärte der Vorsitzende. Das Gericht gehe nicht von einer solchen aus. Diese lasse sich auch nicht belegen. Die lange Freiheitsstrafe schütze die Gesellschaft ausreichend.

Ein Ende dieser Tragödie sei für die Angehörigen der Opfer vorerst nicht absehbar, sagte der Richter. Damit sprach er den möglichen Weiterzug des Urteils an. Dieses ist noch nicht rechtskräftig. Und dann richtet er sich an die Verurteilten: «Sie haben die Zukunft Ihrer Opfer, aber auch Ihre eigene und die Ihrer Kinder durch eine feige Tat zerstört.» Die Kinder des Ehepaars leben heute bei der Schwester der Mutter. Diese ist mit dem Bruder des Haupttäters verheiratet.