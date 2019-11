Der EHC Kloten geht gegen Olten unter

Nach acht Siegen in Folge fand diese Serie am Samstagabend ein abruptes Ende: in der 18. Runde der Swiss League unterlagen die Klotener zu Hause gegen einen stark aufspielenden EHC Olten deutlich mit 2:7.

Bereit nach dem ersten Drittel lag der EHC Kloten mit 1:2 im Rückstand, im Mitteldrittel konnten die Gäste ihren Vorsprung auf 1:5 auszubauen. Für Kloten trafen Marchon und Figren.

Spieltelegramm

Kloten - Olten 2:7 (1:2, 0:3, 1:2) 5259 Zuschauer. - SR Eichmann/Hendry, Micheli/Bachelut. - Tore: 8. Rexha (Haas, Weder) 0:1. 18. Lanz (Sartori) 0:2. 20. (19:45) Marchon (Powerplaytor) 1:2. 32. Rudolf (Elsener, Weibel) 1:3. 34. Schwarzenbach (Chiriaev) 1:4. 36. Elsener (Haas, Chiriaev/Powerplaytor) 1:5. 42. Chiriaev (Schwarzenbach, Eigenmann/Powerplaytor) 1:6. 52. Figren (Forget) 2:6. 56. Horansky (Nunn, Weisskopf) 2:7. - Strafen: je 5mal 2 Minuten. (ani/SDA)