Der EHC Kloten startet frühestens am 17. März in den Playoff-Halbfinal

Eigentlich sollte der EHC Kloten ab Freitag gegen den SC Langenthal um den Einzug in den Playoff-Final spielen. Doch das Coronavirus macht dem Aufstiegsaspiranten aus dem Unterland einen Strich durch die Rechnung. Die Liga und die Klubs haben am Montag gemeinsam beschlossen, den Spielbetrieb in den beiden höchsten Spielklassen bis und mit 15. März zu unterbrechen. Pascal Signer, CEO des EHC Kloten, begrüsst diesen Entscheid und sagt: «Die Playoffs ohne Zuschauer durchzuführen, wäre für uns keine Alternative gewesen.» Einerseits aus sportlichen Gründen: «Die Playoffs sind für Spieler und Fans die schönste Zeit im Jahr.» Andererseits wegen des wirtschaftlichen Aspekts: «Der EHC Kloten hat drei Einnahmequellen: Ticketing, Gastronomie und Sponsoring. Bei Geisterspielen fallen zwei davon weg. Vom Sponsoring allein könnte der Verein nicht überleben.» Allein beim Geisterspiel gegen die GCK Lions sei ein Verlust von rund 120000 Franken entstanden.

Beim EHC Kloten geht man davon aus, dass die erste Halbfinal-Partie am Dienstag, 17. März, in Kloten stattfinden wird – und zwar mit Zuschauern. Bis dahin herrscht normaler Trainingsbetrieb. Pascal Signer sagt: «Es kann auch positiv sein, dass sich die Mannschaft nun während zwei Wochen gezielt auf Langenthal vorbereiten kann.»

Auch Fussballspiele bleiben bis auf Weiteres abgesagt

Auch in den Schweizer Fussballstadien finden vorerst keine weiteren Spiele statt. Die Swiss Football League teilte am Montagabend mit, die Meisterschaft vorerst bis zum 23. März und dem Beginn der Nationalmannschafts-Pause ruhen zu lassen. Sollte das Veranstaltungsverbot seitens der Behörden nicht über den 15. März hinaus verlängert werden, wird der Meisterschaftsbetrieb in gewohnter Weise fortgesetzt. Diskutiert wurde auch über die Option von Geisterspielen. Die Klubs entschieden sich jedoch aus wirtschaftlichen Gründen und weil aktuell noch genügend Ausweichtermine vorhanden sind gegen diesen Schritt.

Swiss fliegt bis Ende April nicht mehr nach China

Die Lufthansa Group hat am Montag mitgeteilt, dass Swiss bis am 24. April keine Flüge nach China durchführen wird. Die Verbindung nach Teheran bleibt bis zum 30. April gestrichen. Zudem wird Swiss ihre Frequenzen auf Flügen nach und von Florenz, Mailand, Rom und Venedig voraussichtlich bis Ende April reduzieren.