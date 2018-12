Der EHC sucht Aushilfsstatistiker

Andrea Rutschmann verpasst kein Spiel des EHC Klotens. Dabei braucht nicht einmal bei den Auswärtspartien Eintritt zu zahlen – und darf in den Drittelspausen sogar zur Trainerbank. Zusammen mit ihrem Mann zeichnet sie seit mehr als 20 Jahren für die Spielstatistiken des EHC verantwortlich. Sie erfasst mit dem iPad nicht nur jedes Tor, sondern jeden Schuss aufs Tor, jeden Save oder jedes Blocken, ob vom Gegner oder vom eigenen Team – so richtig entspannende Abendeinsätze sind das nicht wirklich. Aber es mache ihr Spass, sagt sie, auch nach all den Jahren. Besonders wenn es wie gerade im Moment auch punktemässig aufwärtsgeht mit dem Klotenern.

Und trotzdem: Hin und wieder würde sie sich doch ganz gerne mal eine Verschnaufpause gönnen. Nicht zuletzt darum sucht der EHC Kloten über seine Webseite jetzt ganz offiziell nach einem «Statistiker auf Abruf». Anforderungsprofil: Fundierte Kenntnisse vom Eishockey, gewandt im Umgang mit iPads und ein «unkompliziertes Verhältnis zu Spieler und Staff». Und Mathematik? «Kein Hindernis», sagt Rutschmann, «rechnen muss man da nicht selber, das übernimmt die Software. Du muss aber zum Beispiel entscheiden, ob es ein Schuss war – und welcher Spieler gerade auf dem Eis steht und welcher nicht.

Statistikerin geht vom Erreichen der Playoffs aus

Und die Auswertung der vielen Zahlen? Kann Andrea Rutschmann anhand der Daten aus 20 Jahren nicht eine Hochrechnung für den Rest der Saison machen? «Tja, wenn es so einfach wäre», meint sie. «Man sagt ja schon, dass Zahlen nicht lügen, aber am Ende des Tages ist Hockey immer noch ein Sport. Und das kann man nicht prognostizieren.» Sie gehe fest davon aus, dass der EHC die Playoffs erreichen wird. «Aber weiter will ich mich da jetzt nicht auf die Äste hinauslassen.» (Zürcher Unterländer)