Der EHCW verliert gegen Kloten sein bestes Saisonspiel

Gewiss: Der EHCW hat Kloten in dieser Saison auch schon geschlagen. Jener 4:1-Sieg vor drei Wochen war absolut verdient gewesen. Zustande kam er allerdings gegen eine Mannschaft, die am Tiefpunkt einer unerwartet langen Niederlagenserie angelangt war. Am Samstag, im dritten Derby gegen die Klotener in dieser Saison, hätten die Winterthurer wieder die Sieger sein können, wenn nicht müssen. Denn sie zeigten ihr bestes Saisonspiel und dominierten den Absteiger aus der National League phasenweise eklatant, obwohl dieser deutlich stärker auftrat als in der letzten Begegnung. Dennoch verloren sie 3:5.

EHCW holt zweimal auf

Dreimal geriet der EHCW in Rückstand, zweimal kam er praktisch postwendend zurück, beim dritten Mal aber reichte es nicht mehr ganz.. Thibaut Monnet brachte die Klotener vor fast 2000 Zuschauern in der Zielbau-Arena in der 12. Minute 1:0 in Führung. Uinter Guerra antwortete darauf mit einem Weitschuss zum 1:1 nur 51 Sekunden später. Das gleiche Spiel im Mitteldrittel: Adrian Wetli, aus dem Winterthurer Nachwuchs hervorgegangen, brachte die Klotener in der 38. Minute in Führung. Wieder dauerte es nur 110 Sekunden, ehe Samuel Keller für die Winterthurer abermals ausglich. Als sich Kloten zu Beginn des Schlussdrittels erneut einen Vorsprung herausspielte, war der EHCW aber geschlagen: Fabian Sutter (44.) und Jeffrey Füglister sorgten mit den Toren zum 3:2 und zum 4:2 für eine Vorentscheidung. Zwar brachte Keller sein Team nochmals auf 3:4 heran, aber der Ausgleich glückte den Winterthurern nicht mehr. 65 Sekunden vor Schluss sorgte Jacks Combs mit dem Schuss ins leere Tor zum 5:3 für die Entscheidung.

«Wenn wir so weiterspielen, kommen wir zurück. Da bin ich ganz sicher.»EHCW-Trainer Michel Zeiter

«Wir hätten den Sieg verdient gehabt», meinte EHCW-Trainer Michel Zeiter. «Vor allem unser Mitteldrittel war sehr stark. Da hätten wir aber mehr Tore erzielen müssen.» Man könnte meinen, der EHCW habe einen Vorteil gehabt, weil Kloten schon am Freitagabend im Einsatz gewesen war und Thurgau 5:3 besiegt hatte. Klotens Coach André Rötheli aber sah es genau umgekehrt: «Der Sieg gegen Thurgau hat uns Selbstvertrauen gegeben. Nach der langen Niederlagenserie merken meine Spieler langsam wieder, dass sie gewisse Dinge können. Anderes hingegen müssen sie noch lernen. Positiv ist sicher: Wir haben die Punkte geholt.»

«Der Sieg gegen Thurgau hat uns Selbstvertrauen gegeben. Nach der langen Niederlagenserie merken die Spieler langsam wieder, dass sie gewisse Dinge können. Anderes hingegen müssen sie noch lernen.»Kloten-Trainer André Rötheli

Die Klotener gehen mit einer Bilanz von vier Siegen in den letzten fünf Spielen in die Nationalmannschaftspause. Den Meisterschaftsbetrieb nehmen sie am 16. November mit dem Heimspiel gegen Biasca wieder auf. Der EHCW tritt schon drei Tage vorher in Olten wieder an, und das mit einer Negativserie von zuletzt sechs Niederlagen und sieben Punkten Rückstand auf einen Playoff-Platz. Und dennoch glaubt man Trainer Zeiter, wenn er sagt: «Wenn wir so weiterspielen, kommen wir nach der Nationalmannschaftspause zurück. Da bin ich ganz sicher.»

Zu dieser Zuversicht geben ihm die letzten beiden Spiele Anlass. Schon am Dienstag in Langenthal hatte der EHCW gut gespielt, aber doch 2:4 verloren. Gegen Kloten steigerten sich die Winterthurer nochmals: Sie waren wieder die aufopfernd und beherzt kämpfende Mannschaft, die man von der letzten Saison her kannte. Federführend dabei waren, um einen herauszuheben, Spieler wie Tim Wieser, der zwei Tore vorbereitete, indem er Scheiben hinter dem Tor erkämpfte.

Die Parallele zum Match in Langenthal war: Die Entscheidung gegen den EHCW fiel in den ersten Minuten des Schlussdrittels. Gegen Kloten aber hat Winterthur vor allem das Mitteldrittel komplett dominiert, was eine Überraschung war. Das Heimteam gewann die Zweikämpfe, profitierte allerdings auch davon, dass sie die Klotener auch dann auf welche einliessen, wennn anderes gefragt gewesen wäre. Das Problem des EHCW: Das Mitteldrittel endete trotz allem «nur» 1:1. Vor allem im Powerplay, das erfolglos blieb, wäre mehr drin gewesen. Allerdings war Klotens Unterzahlspiel auch gut, was Trainer Rötheli ausdrücklich lobte.

Klotens individuelle Klasse

Zu sagen ist freilich auch: Winterthur war auch deshalb ebenbürtig oder phasenweise sogar, besser, weil Trainer Zeiter aufgrund der Absenzen über weite Strecken nur drei seiner vier Sturmlinien einsetzte. Wie schon in Langenthal. Womöglich lag es daran, dass die Rückstände im Schlussdrittel dann nicht mehr aufgeholt werden konnten. Gegen Kloten allerdings hätte es dafür durchaus Chancen gegeben. Ranov etwa verfehlte in der Schlussphase das leere Tor, kurz vorher hätte er gescheiter den mitlaufenden Anthony Nigro angespielt als selber geschossen.

So nahm Kloten am Ende alle drei Punkte mit. Den Unterschied machte wohl die individuelle Klasse aus, die Röthelis Mannschaft mitbrachte, vor allem vor dem Tor. Kloten konnte mit dem freilich noch diskreten Combs und dem wieder genesenen MacMurchy auch zwei Ausländer aufbieten, der EHCW mit Nigro nur einen, Tanner Sorenson fällt mit seine Gehirnerschütterung länger aus. Die Möglichkeit für einen Ersatz wird geprüft. Ein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ist im Moment auch: Kloten schöpft sein Selbstvertrauen aus Siegen, der EHCW “nur” aus guten Leistungen. Dass diese in naher Zukunft ebenfalls in Siege münden, ist Voraussetzung dafür, dass die Winterthurer in den Kampf um einen Platz im Playoff eingreifen können. (Der Landbote)