Der Energiestadt den Stecker ziehen

Statt jährlich 2000 Franken in das Label Energiestadt und in den Trägerverein zu stecken, will der Gemeinderat das Geld künftig lieber direkt in energiesparende Projekte einsetzen. Deshalb will er auf die 2019 fällige Überprüfung, ob die Gemeinde des Labels noch würdig ist, verzichten. Die mit dem Zertifikat zusammenhängende Energiekommission soll jedoch weiterhin bestehen und die gesteckten Ziele losgelöst vom Label anpeilen.

Zertifikat 2012 erreicht

Vor Jahresfrist hatte die Gemeindeversammlung den Gemeinderat beauftragt zu überprüfen, ob die Mitgliedschaft im Trägerverein und damit die Auszeichnung als Energiestadt noch sinnvoll sei. Die Behörde ist nun zum Schluss gekommen, dass vielmehr ein Verzicht Sinn mache. Deshalb wird die Gemeindeversammlung vom 30. November darüber entscheiden, ob Schneisingen ab dem 1. Januar 2020 nur noch ein Dorf und keine Energiestadt mehr sein wird.

Um die für das Label nötigen Punkte zu erhalten, muss in den Bereichen Entwicklungsplanung und Raumordnung, kommunale Anlagen und Gebäude, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation ein bestimmter Standard erreicht werden. Bereits im Jahr 2009 war das Alpenrosendorf auf dem Weg zum Energiestadt-Label. Dieses konnte dann im Jahr 2012 realisiert und bei der erneuten Überprüfung im 2015 bestätigt werden.

Konkret erfordert das Label von den Gemeinden, die Bevölkerung für einen sparsamen und effizienten Energieeinsatz zu sensibilisieren. Aber auch beim Bau-, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Gebäuden und Anlagen ist auf grösstmögliche Nachhaltigkeit im Energiebereich zu achten.

So sind zum Beispiel in Schneisingen alle öffentlichen Gebäude wie das Schulhaus und das Gemeindehaus an einen Wärmeverbund angeschlossen. Die Gemeinde bezieht ausschliesslich Ökostrom und bestückt die Strassenbeleuchtung nach und nach mit LED-Lampen. Auch wurde die vor einigen Jahren realisierte Schulhauserweiterung als Minergiebau umgesetzt.

Image-Schaden befürchtet

Der Titel Energiestadt sei eine Bestätigung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energie- und Klimapolitik, hält der Trägerverein auf seiner Website fest. Er zahle sich für eine Gemeinde in Franken und Rappen aus. «Ganz zu schweigen vom Imagegewinn und von den Vorteilen fürs Standortmarketing: Energiestädte zeigen, dass sie an morgen denken. Sie sind Vorreiter für eine innovative Energie- und Klimapolitik», heisst es im Beschrieb weiter.

Gegner des gemeinderätlichen Antrags befürchten, der behördliche Elan und das Engagement im Energiebereich lasse in Schneisingen nach, wenn der Druck der Label-Anforderungen wegfalle. Zudem kann die Argumentation des Gemeinderates die Label-Befürworter nicht überzeugen. Claudia Graf, die von 2009 bis 2013 Gemeindepräsidentin von Schneisingen und damit an der Einführung der Energiestadt beteiligt war, sagte gegenüber Medien: «Es wäre, als ob ein Sportler aus freien Stücken eine Medaille zurückgibt, weil er die Verbandsbeiträge nicht mehr entrichten möchte».

Die Gegner befürchten jedoch auch einen Image- und Marketing-Schaden für Schneisingen. Dass Marketing wichtig ist, hat auch der Gemeinderat erkannt: Im Budget 2019, über welches die Gemeindeversammlung ebenfalls am 30. November befinden wird, hat die Behörde 20 000 Franken eingestellt für eine externe Beratung in Sachen Standortmarketing. «Der Workshop des Gemeinderates hat ergeben, dass das Standortmarketing der Gemeinde Schneisingen verbessert werden soll. Dies wurde als wichtiges Legislaturziel bestimmt.»

(Bild: keystone)

Unterländer Gemeinden halten am Label Energiestadt fest

Neun Ortschaften im Zürcher Unterland tragen das Label Energiestadt. Der «ZU» hat einige angefragt, ob ein Austritt aus dem Trägerverein jemals zur Debatte gestanden habe.

In Niederhasli (1. Zertifizierung im Jahr 2016) sei damals während einigen Jahren kontrovers über Sinn und Zweck diskutiert worden. «Schliesslich hat der Gemeinderat das Erreichen des Labels als Ziel für die vergangene Legislaturperiode definiert. Ein Rückzug aus dem Label war seither kein Thema», erklärt Gemeindeschreiber Patric Kubli.

In Rafz (1. Zertifizierung 2010) haben sich der Gemeinderat und die Planungs- und Energiekommission im Vorfeld zur jüngsten Erneuerung des Labels eingehend mit der Wirkung und dem Nutzen des Energiestadt-Labels befasst. «Die Gremien kamen trotz teilweise vorhandener Skepsis zum gemeinsamen Schluss, dass sich die Gemeinde Rafz weiterhin zu den Vorgaben des Energielabels bekennen soll», erklärt Gemeindepräsident Kurt Altenburger. Die Prüfung habe stattgefunden, man erwarte nun die Bestätigung des Labels.

In Kloten (1. Zertifizierung 2009) seien in der Budgetdebatte für das Jahr 2017 die Mittel für ein Energieförderprogramm und für die Rezertifizierung des Labels gestrichen worden. «Damit wurde indirekt auch das Energiestadt-Label in Frage gestellt», erklärt der stellvertretende Verwaltungsdirektor Marc Osterwalder. Ein Austritt erfolgte jedoch nicht.

In Nürensdorf (1. Zertifizierung 2012) sei die Frage eines Verzichts anlässlich der Rezertifizierung diskutiert worden. «Ich gehe davon aus, dass diese Frage vor einer nächsten Rezertifizierung wieder geprüft wird», sagt Gemeindeschreiber Andreas Ledermann.

In Opfikon (1. Zertifizierung 1998) sei ein Austritt im Jahr 2012 aktuell gewesen, «als der Gemeinderat das Budget für die Energiestadt strich, dann jedoch einen Nachtragskredit hierzu gewährte», erklärt der Umweltbeauftragte Daniel Martinelli. In Bülach (1. Zertifizierung 1999) ist man stolz auf das Label und vor allem auf das in diesem Bereich Erreichte. Der Bezirkshauptort war eine der ersten Energiestädte der Schweiz und hat 2017 bereits die 6. Zertifizierung gemeistert – und das mit einer hohen Erfolgsquote von 73 Prozent (ab 50 Prozent wird das Label verliehen, ab 75 Prozent gibts die Gold-Auszeichnung). «Für den Stadtrat ist dies der Ausdruck einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Energiepolitik. Die Stadt Bülach will eine der führenden Energiestädte sein. Das Label Energiestadt trägt zur Standort-Attraktivität bei», erklärt Stadtschreiber Christian Mühlethaler.

Auch in Regensdorf (1. Zertifizierung 2012) ist dazu eine dezidierte Aussage erhältlich: «Für die Gemeinde war und ist die Teilnahme im Energiestadt-Prozess unbestritten», sagt Ueli Hartmann, Leitungsassistent in der Sicherheitsabteilung. Im Jahr 2012 sei Regensdorf zur 300. Energiestadt der Schweiz gekrönt worden.

Vielfältiger Nutzen

Den Nutzen des Labels sehen die Unterländer Energiestädte in seiner Wirkung als Motivation und Verpflichtung zur Energieeffizienz. Aber auch als Hilfestellung und Kontrollinstrument für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklungsprozess. Nicht zuletzt trage es auch zur Standortattraktivität bei. Einige Aussagen der befragten Energiestädte zum Nutzen des Labels: «Die Gemeinde kann von Projektunterstützungen von EnergieSchweiz profitieren. Für das Jahr 2019 wurde beispielsweise ein Förderbeitrag von 5000 Franken für ein Photovoltaikkonzept der Gemeinde bewilligt» (Hartmann, Regensdorf).

«Das Label bringt uns dazu, immer wieder zu hinterfragen, was im Energiebereich noch getan werden könnte» (Ledermann, Nürensdorf).

«Das Energiestadtlabel gibt den Gemeinden und Städten eine Guideline, um sich umfassend mit nachhaltigen Themen zu beschäftigen. Auch wenn das System etwas starr ist, ist es eine gute Hilfestellung, um diese Themen auf die politische Agenda zu bringen» (Osterwalder, Kloten).

«Mit dem Label erfolgt ein externes Controlling über die Entwicklung der angestrebten energiepolitischen Ziele. Die Analyse über die erzielten Fortschritte in den einzelnen Bereichen kann sich durchaus sehen lassen» (Altenburger, Rafz).

«Der Prozess zeigt auf, wie stark die Stadt ihr energiepolitisches Handlungspotenzial ausschöpft» (Mühlethaler, Bülach).

«Der vornehmliche Nutzen liegt in der strukturierten Auseinandersetzung mit Energiethemen. Der Energiestadt-Prozess bietet einen auf Gemeinden zugeschnittenen Rahmen, sich kontinuierlich im Energiebereich weiter zu entwickeln» (Martinelli, Opfikon). «Das Label soll gegenüber der Bevölkerung, aber vor allem auch verwaltungsintern zum Ausdruck bringen, dass die Gemeinde nachhaltig mit den Ressourcen umgeht» (Kubli, Niederhasli).

(Zürcher Unterländer)