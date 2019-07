Der Filialleiter tanzt ab

«Grüezi Herr Raffi» hier, «hallo Mirco» da. Wenn Migros-Filialleiter Mirco Raffi einen Gang durch seinen Laden in Kloten macht, grüsst er nicht nur seine Mitarbeitenden mit Handschlag und Namen, er kennt auch viele Kundinnen und Kunden persönlich. Sechs Jahre lang hat er die Filiale geführt. Auch der Frau, welche das Magazin «Surprise» in der Passage an die Leserschaft bringen will, schenkt er ein freundliches Lächeln. Sitzt er beim Kaffee am Stadthausplatz, das Gleiche: Vorbeieilende Passanten rufen seinen Namen und winken ihm zu.

Auf dem Stadthausplatz fand vor kurzen auch die Veranstaltung «Wunderwelten Kloten» statt. Der Filialleiter des Grossverteilers brachte sich dabei aktiv ein, weil er die Vorzüge einer Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe erkannte.

Ganzes Berufsleben beim gleichen Arbeitgeber

Sein ganzes Berufsleben war Mirco Raffi einem einzigen Arbeitgeber treu: der Migros. Mit 17 Jahren fing als Verkäuferlehrling an, arbeitete sich hoch bis zum Filialleiter, erwarb die Befähigung, Lernende auszubilden. «Ich trage gerne Verantwortung und schätze selbstständiges Arbeiten», sagt der knapp 60-Jährige von sich. «Jungen Berufseinsteigern mein Fachwissen weiterzugeben und die Begeisterung für den Beruf in ihnen zu wecken, gehört auch dazu», fügt er an. Stets hatte er sechs bis zehn Lernende in seinem Betrieb. «Das entspricht einer halben Schulklasse», sagt er lachend.

Jetzt, auf der beruflichen Zielgerade, sind es noch vier Auszubildende. Sein Team, besonders die Lernenden, konnte stets darauf zählen, dass sein Chef ein offenes Ohr für seine Sorgen hatte.

«Sobald ich das Tanzparkett betrete, fallen alle Sorgen von mir ab.»Mirco Raffi

In wenigen Wochen geht in der Klotener Migros die Ära Mirco Raffi zu Ende. «Nach Gesprächen im familiären Kreis und mit zwei engen Mitarbeitenden habe ich mich vor einem Jahr zur Frühpensionierung entschieden», sagt Raffi. Kaum hatte er seinen Arbeitgeber darüber informiert, wusste er, dass er richtig handelt. Der berufliche Rückzug geschieht zugunsten seines Privatlebens und seiner Leidenschaft, dem Tanzen. Dieser Passion wird er fortan mehr Zeit widmen können.

Tanzen beflügelt und entspannt gleichzeitig

Mirco Raffi ist Tanzlehrer bei der bekannten Tanzschule Marianne Kaiser in Zürich. «Sobald ich das Tanzparkett betrete, fallen alle Sorgen von mir ab», bekennt Raffi. Vor 40 Jahren lernte er an dieser Schule tanzen und wirkt seit 20 Jahren nebenberuflich als Tanzlehrer. Er bildet die Kursteilnehmenden in klassischen Tänzen wie Walzer, Foxtrott und Rock’n’Roll aus. Auch feurige Tänze wie Salsa und Tango unterrichtet er. Er leitet Klassenverbände oder gibt Privatunterricht, zum Beispiel wenn sich ein Paar fit machen will für die Hochzeit.

Macht er auch äusserlich einen entspannten Eindruck: Der Erfolgsdruck im Beruf sei während seiner ganzen Laufbahn da gewesen, sagt er. Beim Tanzen hat er stets Abstand gewonnen und konnte neue Kraft tanken. Im kommenden Lebensabschnitt will er maximal 15 Stunden Lektionen unterrichten. «Ich will nicht vom Beruf zurücktreten, um dann das Tanzen zur neuen Pflicht zu machen», stellt er klar. Tanzen soll Freude bleiben.

Aus Angestellten und Kunden werden Freunde

Er ist glücklich darüber, mehr Zeit für seine Lebenspartnerin, seine drei erwachsenen Kinder und den Freundeskreis zu haben.

Am Samstag, 28. Juli, seinem letzten Arbeitstag, wird Mirco Raffi ein letztes Mal als Chef durch seinen Laden gehen und sich von seinen Leuten mit Handschlag verabschieden.

«Leicht gefallen sind mir Schritte wie ein Filialwechsel oder jetzt der Rückzug aus dem Beruf nie», gesteht er. Leise Wehmut kommt hoch, wenn er an die Angestellten, Berufskollegen und Kunden denkt. «Ich schaue aber nicht zurück, sondern freue mich, etliche von ihnen weiterhin zu meinem Freundeskreis zählen zu dürfen.»

(Zürcher Unterländer)