Der Flughafen feiert seinen 70. Geburtstag

Der Flughafen richtet mit der grossen Kelle an. Wie alle zwei Jahre findet am Wochenende vom 1. und 2. September ein grosses Fest mit zahlreichen Attraktionen für Gross und Klein statt. Gefeiert werden 70 Jahre Flughafen Zürich. 1948 wurden in Kloten die ersten beiden Pisten in Betrieb genommen.

Während zum 50. Jubiläum über 300 000 Personen an den Flughafen strömten, erwarten die Verantwortlichen am übernächsten Wochenende lediglich 25 000 bis 50 000 Gäste. «Da diverse Attraktionen draussen stattfinden, werden es bei schönem Wetter bestimmt mehr sein», glaubt Mediensprecher Philipp Bircher. Der reguläre Flugbetrieb werde vom Anlass nicht tangiert.

Nach Mittag wird es laut

Auch die geplanten Flugshows mit den Militärjets von Patrouille Suisse und dem PC-7-Team sind an beiden Tagen auf den frühen Nachmittag angesetzt, wenn am Flughafen keine Spitzenzeiten herrschen. «Mit zusätzlichen Lärmimmissionen ist aber natürlich zu rechnen», räumt Bircher ein.

Boykott-Aufruf

Während Flughafen-CEO Stephan Widrig im Programm von der Faszination Fliegen schwärmt und die Bevölkerung einlädt, darin einzutauchen, sind andere weniger begeistert vom bevorstehenden Anlass. Sicher nicht hingehen wird Adolf Spörri. Der Präsident der Stiftung gegen Fluglärm ruft die «verantwortungsbewusste Bevölkerung» auf, das Fest nicht zu besuchen.

«Der Flughafen Zürich ist mit den dort startenden und landenden Flugzeugen einer der grössten Umweltverschmutzer des Landes», sagt Spörri. Über 16 Prozent des CO2-Ausstosses in der Schweiz seien auf den Flugverkehr zurückzuführen. Weiter würden 300 000 Personen im Umfeld des Flughafens unter Lärm sowie Umwelt- und Gesundheitsschäden leiden.

«Es ist geradezu zynisch, diese erbärmliche Bilanz mit einem Fest zu vertuschen», entrüstet sich Spörri, dessen gemeinnützige Stiftung die Bevölkerung von gesundheitsschädlichen Immissionen des Flugbetriebs schützen will. Absicht des Flughafens sei es, bei der Bevölkerung gute Stimmung zu machen im Hinblick auf die geplante Pistenverlängerung und Kapazitätserweiterung. (Zürcher Unterländer)