Der Glattfelder Gemeinderat gelobt Besserung

Die Wogen gingen über Monate hoch in Glattfelden, nun hat der Bülacher Bezirksrat etwas Ruhe in die Sache bringen können, wie er mitteilt. Eine Delegation des Bezirksrats hat im Rahmen seiner gesetzlichen Aufsichtspflicht den vollzähligen Gemeinderat Glattfelden zu einem Gespräch eingeladen.

Die Mitglieder des Gemeinderates bekundeten an diesem Treffen «den klaren Willen, künftig eine konstruktive Zusammenarbeit anzustreben», wie es in einer gemeinsam unterzeichneten Vereinbarung heisst.

Elektronische Geräte wieder zugelassen

Am Treffen haben die Gemeinderatsmitglieder konkrete Schritte für eine aufbauende Zusammenarbeit vereinbart. So wurden sämtliche durch den Gemeinderat oder durch einzelne Gemeinderatsmitglieder ausgelöste Verfahren gegeneinander zurückgezogen. Ebenso hat der Gemeinderat den Beschluss betreffend «Ausschluss von elektronischen Geräten an Gemeinderatssitzungen» wieder erwogen und neu formuliert.

Künftig sind elektronische Geräte an Gemeinderatssitzungen zugelassen, sofern sie im Zusammenhang mit den Traktanden und den Themen der Sitzung sowie der Terminfindung stehen und akustisch die Sitzung nicht stören.

Im Rahmen einer demnächst geplanten Mediation wollen die Gemeinderatsmitglieder an der tragfähigen Basis für eine künftige Zusammenarbeit weiterarbeiten. Sobald das Gremium nach der anstehenden Ersatzwahl wieder vollständig besetzt ist, soll eine Klausurtagung die kollegiale Zusammenarbeit der Glattfelder Behörde weiter festigen. (red)