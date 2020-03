Der Gottesdienst kommt via Livestream

Die reformierte Kirche Bülach hat schnell reagiert auf die veschärften Regeln des Bundesrats. «Wir sind für Sie da – jetzt erst recht», heisst es auf der Homepage. Viele Anlässe mussten abgesagt werden, die Konfirmationen sind verschoben. Der Gottesdienst findet aber statt, sogar vor einigen Kirchgängern, die vor Ort sind. «Es werden nicht mehr als 100 in die Kirche eingelassen», sagte Pfarrer Jürg Spielmann im Voraus. Allerdings sei die Besucherzahl in der letzten Zeit ohnehin stark zurückgegangen, weil eine zunehmende Zahl die Gottesdienste von daheim aus schaut – per Livestream. Und dieser sei nicht etwa neu, erklärt Spielmann. «Wir haben das Angebot seit zehn Jahren.» Beispielsweise in Altersheimen werde es schon lange sehr geschätzt.

Der Stream beginnt um 9.50 Uhr, zu sehen ist das Geläut der reformierten Kirche Bülach, das Sonntagmorgen-Stimmung in die Stuben der Zuschauenden bringt. Um 10 Uhr verstummt es, und der Gottesdienst beginnt. Sogleich zeigt sich die erste Änderung. «Grosser Gott, wir loben Dich» wird angestimmt. Der Text wird projiziert – eine Massnahme im Kampf gegen die Verbreitung des Virus’: Gesangsbücher werden keine mehr verteilt, und entsprechend gehen sie auch nicht durch mehrere Hände. Die Vorbereitung des Gottesdienstes sei aber zu 80 Prozent gleich gewesen wie immer, sagt Spielmann. Das Thema, «Was wir säen, ernten wir», entspricht dem Motto der diesjährigen ökumenischen Kampagne von «Fastenopfer», «Brot für alle» und «Partner sein». Es sei ein etwas grösseres Thema, sagt Spielmann.

Im Gottesdienst wird Diakonin Monika Domfeld ins Amt eingesetzt und postwendend eingebunden. Sie erklärt, was es mit dem Motto auf sich hat: Landwirte brauchen Zugang zu Saatgut. «Neue Sortenschutzgesetzte bedrohen das lokale Saatgut.» Saatgutkonzerne und Freihandelsabkommen würden versuchen, so Züchtung und den Handel mit Saatgut zu kontrollieren. «Das Saatgut gehört aber allen.»

«Not und Krise bedeuten nicht das Ende»

Spielmann sagt, er habe seine Predigt aktuelle Situation ausgerichtet. «Wir versuchen aber immer, aktuell zu sein.» Er hoffe, diesmal etwas zu sagen, das vor einem spirituellen Hintergrund Kraft gebe. So kritisierte er den Ausdruck «Social Distancing». Dass körperlicher Abstand in der gegenwärtigen Situation wichtig sei, sei unbestritten. Aber: «Ich erlebe es hautnah. Menschen im Altersheim, bei denen wir keine Beuche mehr machen können, leiden unter der sozialen Isolation.» Als eine mögliche Lösung nannte er ein Beispiel aus Italien: «Am Samstag um 12 Uhr wurden im ganzen Land die Fenster geöffnet und die Nationalhymne gesungen.» So dankten die Leute den Krankenschwestern und Ärzen im Land. «Das setzt ein Zeichen: Auf Distanz gehen und trotzdem näher zusammen rücken – das geht.» Und eine Kernaussage des Evangeliums sei, dass Not und Krise nicht das Ende bedeuteten.

Tief im Menschen schlummere die Fähigkeit, in der Not Kräfte zu mobilisieren, die Ungeahntes realisieren liessen. Ruhe bewahren, nicht in Panik oder in Aktivismus zu verfallen sei jetzt wichtig. «Wenn man wieder Kraft geschöpft hat, kann man zur Tat schreiten: Not lindern, gemeinsam, da, wo man kann, da wo man soll.» Mann müsse da sein füreinander – «jetzt erst recht.» Das versuche man auch als Team der Kirchgemeinde. Man treffe sich am Montag und Dienstag in drei Arbeitsgruppen, um zu besprechen, wie man den Menschen helfen könne, durch diese Zeit zu kommen. Die letzte Anpassung im Gottesdienst betraf das Lied zu der von Pfarrerin Yvonne Waldboth gehaltenen Fürbitte: «Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben». Der Livestream endet danach mit dem erneuten Geläut der Kirche.