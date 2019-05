Der Hausberg bekommt sein eigenes Fest

Es ist nicht so, dass es den Höremer Turnerinnen und Turnern langweilig wäre. Da stehen zum einen die jährlichen Traditionsanlässe wie das Turnerchränzli und das Fussballturnier in der Vereinsagenda. Dieses Jahr kommen die Aktivitäten zum 111-jährigen Bestehen des Vereins dazu. Und doch: im sportlichen Dorfverein hat man noch mehr Elan. «Ein paar Junge im Verein waren der Meinung, es brauche im Dorf wieder mal ein Fest für alle Generationen», sagt Christoph Keller. Das war vor drei Jahren – heute ist der 24-jährige Keller OK-Präsident dieses Fests, das am ersten Juli-Wochenende auf dem Höriberg stattfinden wird.

Der Weg von der Idee zum Bärgfäscht brauchte seine Zeit, musste doch das mittlerweile auf neun Personen angewachsene Organisationskomitee den Gesamtverein von seiner Idee überzeugen. «Da waren wir froh um die Unterstützung der beiden älteren und erfahreneren Mitglieder im OK«, sagt die 20-jährige Shania Spycher. Am Anfang hätten sie schon ein paar wilde Ideen gehabt, räumen die beiden ein. Ein Seifenkistenrennen den Höriberg runter oder ein Bubble-Fussballturnier beispielweise.

Rund zwei Jahre nach der Idee hatte man den Ort und den Segen des Gesamtvereins: Die Detailplanung des ersten Höremer Bärgfäschts konnte beginnen. Das bedeutete auch, ein passendes Datum zu finden. Das OK durchforstete sämtliche Veranstaltungskalender in der Region und stellte fest, dass es am Wochenende vor den Sommerferien durchaus noch Platz für ein Fest dieser Art gibt.

Fest für alle Generationen

«Es war ein glücklicher Zufall, dass Liedermacher Andrew Bond just an unserem Wunschdatum noch verfügbar war», sagt Spycher. Bond wird am Samstagnachmittag bei der Waldhütte ein Konzert für Familien geben. Der Vorverkauf für die 300 Sitzplätze ist bereits angelaufen. Die Kleinen können sich zusätzlich auf einer Hüpfburg vergnügen. Die Jugendlichen und Erwachsenen werden beiden Abenden in der Waldbar bewirtet.

Am Samstagabend betreibt der Turnverein zusätzlich eine Festwirtschaft, in der die Sternenlicht-Band für Partystimmung sorgt. «Wir hoffen, mit diesem Mix den Geschmack aller Generationen zu treffen und möglichst viele Besucher auf den Höriberg zu locken», sagt Spycher. OK-Präsident Keller ist überzeugt, dass die Höremer Turnfamilie ein gelungenes Fest auf den Berg bringen wird: «Wir sind uns das Organisieren solcher Anlässe gewohnt und können im Verein auf viel Unterstützung zählen.» Wenn die Premiere ein Erfolg wird, soll das Fest künftig fest in die Vereinsagenda eingetragen werden. (Zürcher Unterländer)