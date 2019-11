Es klang nach einer günstigen Lösung für die Gemeinde Oberglatt: Für rund 760'000 Franken will sie den Doppelkindergarten Dickloo umbauen. Der dortige baufällige Kindergarten steht leer und würde abgerissen – statt eines kompletten Neubaus schlägt die Gemeinde vor, die «Palazzo»-Container der Primarschule in den Dickloowald zu verschieben. Dies würde Ressourcen schonen und gebe der Gemeinde mehr Zeit, auf die steigenden Schülerzahlen zu reagieren.

Am Mittwoch, 4. Dezember, stimmt die Gemeindeversammlung in der Chliriethalle über das Vorhaben ab (Beginn um 20 Uhr). Doch der Kindergarten könnte zu reden geben – denn die Rechnungsprüfungskommission stellt sich gegen die Pläne der Gemeinde. Wie den jüngst verschickten Unterlagen zu entnehmen ist, empfiehlt die RPK, das Geschäft an den Gemeinderat zurückzuweisen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Investition «im Hinblick auf eine nachhaltige und längerfristige Schulraumplanung zweckmässig und wirtschaftlich ist». Zudem habe der Gemeinderat es versäumt, die Kosten für einen möglichen Neubau genügend abzuklären – was einer sinnvollen, gesamtheitlichen Schulraumplanung im Weg stehe.

Steuerfuss soll gleich bleiben

Nebst dem Kindergarten wird an der Gemeindeversammlung auch entschieden, wie die ZKB-Dividende verwendet werden soll. Oberglatt rechnet mit einer Jubiläumsdividende von rund 215'000 Franken. Der Gemeinderat schlägt nun vor, die Gelder in drei Sonderrechnungen fliessen zu lassen: erstens zur Mitfinanzierung von jährlichen Sportlagern (40'000 Franken auf zehn Jahre), zweitens zur Unterstützung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen (40'000 Franken auf vier Jahre), und drittens für Investitionen in Begegnungszonen der Gemeinde, die ansonsten im Budget keinen Platz haben (Restbetrag, also rund 135'000 Franken).

Schliesslich ist das Budget fürs Jahr 2020 Thema der Versammlung. Der Gemeinderat rechnet im kommenden Jahr mit einem Gesamtaufwand von rund 46,6 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von knapp 50 Millionen. Der Auftragsüberschuss liegt sodann bei rund 360'000 Franken. Den Steuerfuss will der Gemeinderat – analog zum Vorjahr – auf 102 Prozent festsetzen.