Der Kirchenchor besteht ausschliesslich aus Frauen

Margrit Heiz ist seit 15 Jahren Dirigentin des Kirchenchors Stadel. «Die Auswahl der Lieder ist manchmal eine Herausforderung», sagt sie. «Uns fehlen die Männerstimmen.» Am 26. Februar 1969 hatten sich der Kirchenchor und der Frauenchor zusammengeschlossen. Heute zählt der Kirchenchor 21 aktive Mitglieder. Waren anfänglich noch Männer dabei, sind sie mit der Zeit ausgeschieden und neue kamen nicht dazu. Das bedauert auch Präsidentin Ruth Hüppin. «Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht wieder mehr jüngere Leute, auch Männer, dem Chor beitreten», sagt sie.

Mit Unterstützung anderer Gesangvereinen

Neben Soloauftritten des Chors sorgt Margrit Heiz jeweils auch dafür, dass Anlässe zusammen mit anderen Singgruppen organisiert werden. Das gilt allerdings nicht für den Jubiläums-Auftritt am kommenden Sonntag in der Kirche. Zum 50-jährigen Bestehen bestreitet der Kirchenchor das musikalische Programm allein.

Auf dem Plan für dieses Jahr steht zum Beispiel der Ostergottesdienst mit Projektsängern und der Waldgottesdienst in Bachs, an dem auch die «Unterländer Stimmen» und Projektsänger teilnehmen. Gemäss Heiz ist das eine gute Möglichkeit, Männerstimmen zu integrieren, was eine grössere Auswahl der Stücke zulässt. Letztes Jahr hatten sich anlässlich des Fusionsgottesdienstes der neuen Kirchgemeinde Stadlerberg, bestehend aus Stadel und Bachs, bereits Kirchchor, Männerchor, «Unterländer Stimmen» sowie Projektsängerinnen und -sänger zu einem grossen Chor zusammengefunden.

Die 84-jährige Sina Denzler ist das zweitälteste Mitglied des Kirchenchors und seit Anfang an dabei. «Als ich 1962 nach Stadel kam und dort meinen Mann Peter heiratete, wurde ich sofort angefragt, ob ich beim damaligen Kirchenchor beitrete», erzählt sie. «Musik hat mich schon immer interessiert.» Allerdings sei sie dann verwundert gewesen, dass ein so kleines Dorf wie Stadel auch noch einen separaten Frauenchor hatte. Sie ist dem Kirchenchor bis heute treu geblieben. Während 33 Jahren war ihr Mann Dirigent des Kirchenchors und erarbeitete ein vielseitiges Liedgut. Zudem begleitete er den Gesang oft auf seiner Gitarre. Die Befürchtungen der Sängerinnen des ehemaligen Frauenchors, sie müssten nach dem Zusammenschluss nur noch Kirchenlieder singen, sind nicht eingetroffen. Unter Denzlers Leitung wurde 1988 zum 250-Jahr-Jubiläum Stadler Kirche sogar ein doppelchoriges Werk von Mendelssohn aufgeführt zusammen mit dem Männerchor und der St. Peter Kantorei Zürich.

Das gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund

Inge Meier ist seit über zehn Jahren Aktuarin des Vereins und singt im Chor mit. Für sie spielt der gesellige Aspekt eine grosse Rolle. Nnach den Proben sitzen wir jeweils noch zusammen und feiern zum Beispiel den Geburtstag eine Chorkollegin», sagt sie. In den Statuten ist zudem festgehalten, dass der Chor seinen Mitgliedern ein Stück Geborgenheit innerhalb der Gemeinde bieten wolle. Im Jahresprogramm ist jeweils auch ein gemeinsamer Ausflug aufgeführt. Dieses Jahr geht es im September für zwei Tage nach Arosa, verbunden mit einem Auftritt in der Dorfkirche.

Dirigentin Margrit Heiz legt aber Wert darauf, mit dem Chor etwas zu leisten. «Die Frauen singen gern. Die Bereicherung verschiedener Gottesdienste ist eines unserer Ziele, auf das wir hinarbeiten», sagt sie. Für den Auftritt zum Jubiläum hätten sie seit Anfang Jahr sechs neue Lieder einstudiert und insgesamt sieben Proben abgehalten.

Zum 100-jährigen Bestehen des Dramatsichen Vereins ist der Kirchenchor Stadel 1986 in historischen Gewändern aufgetreten. Foto: PD

Früher musste für das Schwänzen einer Probe 50 und für das Zuspätkommen 20 Rappen in ein Bussenkässeli geworfen werden. Davon sieht man heute ab. Nelly Schlup ist Kassierin, und seit vielen Jahren Sängerin beim Kirchenchor, sagt allerdings lachend: «Es würde heute manchmal richtig laut klingeln.»

Am Sonntag werden die Sängerinnen vollen Einsatz zeigen. Vielleicht animieren sie damit auch Männer zum Mitmachen. (Zürcher Unterländer)