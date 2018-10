Der Klimawandel als Chance

Weinbau im Kanton Zürich

In einem guten Weinjahr werden aus Zürcher Trauben rund 4 Millionen Flaschen Wein produziert. In fünf Gebieten vom Zürichsee bis zum Weinland hat der Weinbau eine lange Tradition.

Auf 604 Hektaren (entspricht der Fläche von mehr als 800 Fussballfeldern) wachsen im Kanton Zürich Reben für den Weinbau. Das reicht zwar für den Spitzenplatz in der Deutschschweiz, auf Platz 2 folgt der wesentlich kleinere Kanton Schaffhausen mit einer Anbaufläche von knapp 500 Hektaren. Die Anbauflächen im Wallis (5000 Hektaren) und dem Waadtland (4000 Hektaren) sind aber bedeutend grösser.



Innerhalb des Kantons Zürich existieren fünf Weinbaugebiete: Zürichsee, Limmattal, Zürcher Unterland, Winterthurer Weinland und Zürcher Weinland.



Räuschling als Spezialität

In allen Zürcher Weinbaugebieten werden – wie in der gesamten Deutschschweiz – hauptsächlich Blauburgunder und Riesling-Silvaner angebaut. Als lokale Spezialität gilt vor allem an den Ufern des Zürichsees die einheimische Weissweinsorte Räuschling. Deren Name soll nicht etwa auf die Folgen übermässigen Konsums hinweisen, sondern auf die im Wind besonders laut rauschenden Blätter. Der einst als «Suurgörpsler» verschriene Wein ist seit einigen Jahren wieder im Aufwind und ist nach den beiden Hauptsorten die drittwichtigste Sorte, die im Kanton Zürich angebaut wird. (ple)