Der «Löwe» zeigt sich im neuen Glanz

Das Hotel Löwen ist ein klassisches Businesshotel. Über 90 Prozent der Gäste sind Geschäftsreisende. Die 20 Jahre alten Gästezimmer auf den neusten Standard auszubauen, gehört denn auch zum Konzept der Betriebsgesellschaft Schäfer Hotel AG, wie Mattias Larsson, scheidender Geschäftsführer, erklärte. «Vor rund zehn Jahren wurde die Betriebsgesellschaft als Tochtergesellschaft der Eugen Schäfer AG gegründet. Ich wurde als Geschäftsführer für die Krone Regensberg und den Löwen Dielsdorf eingestellt.» Dazumal sei der Löwen vor allem als Restaurant wahrgenommen worden. «Wir wollten damals mit einem neuen Konzept starten und den Fokus vermehrt auf unsere 35 Hotelzimmer legen, ohne das Restaurant zu vernachlässigen.»

Das Konzept habe sich bewährt: Im Hotel steige vor allem internationale Kundschaft ab, das Restaurant werde auch von der regionalen Bevölkerung sehr geschätzt. Der Tag der offenen Tür bot Larsson nicht nur Gelegenheit, das Zepter offiziell an den neuen Betriebsleiter Andreas Weideli zu übergeben, sondern auch die 20 renovierten Zimmer im Nebengebäude zu präsentieren – die Renovation von 15 Zimmern im Hauptgebäude war bereits vor 10 Jahren erfolgt.

Zimmerstandard angepasst

Die Einrichtung der Zimmer in Eichenholz strahlt Wärme aus. Dass alle Möbel an Wandpanelen aufgehängt seien, erleichtere die Reinigung, erklärte Larsson. Adapterfreie Eurostecker gehören genauso zum Zimmerstandard wie WLAN und ein Fernseher. «Für Businessreisende ein Muss», meinte Larsson lachend. Neu bietet das Hotel vier Familienzimmer an. Ins Auge fallen die Schwarzweissbilder an den Wänden der Zimmer und der Gänge. Sie zeigen über 100-jährige Dorfszenen aus Dielsdorf. Diese gefielen auch Ruth Saller aus Dielsdorf sehr gut. Sie war eine der zahlreichen Besucherinnen und Besucher an diesem Freitagnachmittag und ist ein regelmässiger Gast im Restaurant. «Obwohl in Schwarzweiss gehalten, strahlen die Bilder Leben und Wärme aus.»

«Dynamic Pricing»

Der neue Betriebsleiter Andreas Weideli startete bereits vor zwei Monaten an seinem neuen Arbeitsplatz. «So war ein reibungsloser Übergang gewährleistet.» Am Grundkonzept des Löwen werde sich aber nichts ändern. Neu ist Weideli lediglich verantwortlich für das Hotel Restaurant Löwen und nicht wie sein Vorgänger auch noch für die Krone Regensberg. Weideli möchte den Schwung der neu renovierten Zimmer in die Zukunft mitnehmen. «Schritt für Schritt werden wir neue Ideen umsetzen.»

Eine der ersten Neuerungen sei die Einführung des sogenannten Dynamic Pricing. «Heute geht man weg von starren Zimmerpreisen und schaut viel genauer auf die Auslastung. Verändert sich das Volumen der Reisetätigkeit, passen sich entsprechend die Preise an.» Weideli freut sich sehr auf seine Aufgabe. «Solch einen grossen Betrieb zu übernehmen, ist immer etwas Denkwürdiges und mit Demut verbunden.»

Frank Schäfer, Geschäftsführer der Eugen Schäfer AG verabschiedete sich mit einem weinenden Auge von Mattias Larsson. Er habe den Löwen mit Herzblut wie einen Familienbetrieb geführt. «Wir sind ihm dafür sehr dankbar», betonte Schäfer. Jetzt blicke er voller Elan und mit grosser Freude auf eine neue Ära mit Andreas Weideli.