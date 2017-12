Der Parkplatzknatsch von Bassersdorf

Pünktlich auf den Sommerferienstart hin lässt der Gemeinderat von Bassersdorf den Postplatz im Zentrum sperren. Etliche Steinquader versperren den Automobilisten in der Begegnungszone plötzlich den Weg zu den letzten zwölf oberirdischen Parkplätzen vor der Post, Bank und Apotheke. Der öffentliche Aufschrei lässt nicht lange auf sich warten, die Empörung ist gross. Viel grösser als es die Behörden erwartet hatten.

So sind nach nur zwei Wochen bereits 1000 Unterschriften gegen die Postplatzsperrung beisammen. Am Ende wird der Dorfregierung eine Petition mit fast 2000 Unterschriften überreicht. Und es gibt Einzelinitiativen, Facebookgruppen und offene Briefe, die eine sofortige Öffnung des Platzes fordern. Die zunächst standhaften Gemeinderäte, kippen dann kurz vor den Herbstferien ihren Entscheid und lassen die «Steine des Anstosses» wieder entfernen. Die erhitzte Volksseele hat sich seither wieder merklich beruhigt.

Einheitsgemeinde oder Stadtparlamant?

Über diese Frage haben die Walliseller Anfang September an einem Mitwirkungsanlass der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde erstmals diskutiert. Am 4. März 2018 findet dazu die Grundsatzabstimmung statt.

Die Pünktlichkeit der S 15

lässt zu wünschen übrig. Gemäss Mitteilung von drei Personen aus Niederweningen, welche die Ausfälle notiert haben, handelte es sich im Juni, August und September um einen Ausfall. Allerdings wurden im November dann gleich deren 33 festgestellt. Wie es weitergeht, wird sich zeigen.

Regensberg braucht Parkplätze

Das mittelalterliche Städtchen Regensberg auf der Lägern ist ein architektonisches Bijou. Da man jedoch im Mittelalter nicht daran gedacht hat – wie hätte man denn auch können –, genügend Autoabstellplätze einzurichten, haben die heutigen Bewohner ein Problem. Die Idee des Gemeinderats, im Untergrund des bestehenden Parkplatzes Schneggi ein Parkhaus zu bauen, scheiterte am vorgeschriebenen Waldabstand, wie der Gemeinderat Anfang Juli mitteilt. Nun sucht man anderweitig nach Lösungen.

Grosses Baumfällen wegen Borkenkäfer

Der grosse Borkenkäferbefall hat die Unterländer Förster gezwungen, mehrere Tausend Kubikmeter Fichten zu fällen. Dies wegen der grossen Trockenheit und den hohen Temperaturen. Manche Förster hatten Mühe, die Noternte verkaufen zu können – und das, obwohl das grosse Angebot die Preise um rund 20 Prozent fallen liess. Nach der ersten Invasion im Juni und Juli wird eine nächste, noch stärkere Generation im August erwartet. Diese fällt jedoch weniger schlimm aus als prognostiziert.

Neerach sagt Gemeindeversammlung ab

In Neerach soll der Schulraum in der Anlage Sandbuck konzentriert werden. Dazu soll die Schulgemeindeversammlung vom 18. September einen Projektierungskredit bewilligen. Kurzfristig sagt aber die Schulpflege diese Versammlung ab. Der Grund ist ein Brief der Schulleitung an die Eltern von Schulkindern, mit welchem für ein Ja zum Kredit geworben wird. Da der Brief nicht an alle Stimmberechtigten verschickt wird, ist das Vorgehen unzulässig und die Versammlung nicht durchführbar.

Bachs prüft Einheitsgemeinde nicht

Am 24. September stimmen die Bachser darüber ab, ob eine Fusion von Schulgemeinde und Politischer Gemeinde geprüft werden soll. Nein, die Bachser Mehrheit will das nicht, die Einzelinitiative, die die Abstimmung verlangt hatte, scheitert ganz klar. (red)