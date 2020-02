Der Rohbau des Stadthauses ist fertig

Nach dem Spatenstich im Mai 2019 haben die Bauarbeiten für das Bülacher Stadthaus ein weiteres Etappenziel erreicht: Totalunternehmer Implenia betonierte kurz vor Weihnachten die letzte Decke. Damit ist der Rohbau abgeschlossen, und das Projekt liegt im Zeitplan.

Am Wochenende konnte nun offiziell die Aufrichte des neuen Verwaltungsgebäudes am Sechtbach gefeiert werden. Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP, Ressort Planung und Bau) sprach an der Feier von einem Meilenstein in der Geschichte Bülachs. Die Stadt erhalte einen funktionalen Neubau, welcher für die Bülacher Bevölkerung an zentraler Lage eine konzentrierte Anlaufstelle schafft und die verwaltungsinternen Abläufe optimiere.

Die Stadt lässt sich das fünfstöckige Verwaltungsgebäude 28 Millionen Franken kosten. Es ist auf 190 Arbeitsplätze ausgelegt, sodass dort die auf Rathaus (Marktgasse 28), Lendihaus (Marktgasse 27), Hans-Haller-Gasse 9 sowie Feldstrasse 99 verteilten Arbeitsplätze zentralisiert werden können. Zum Projekt gehört auch der zentrale Erschliessungsplatz zwischen Schwimmbad, Stadthalle und Stadthaus. Das neue Gebäude wird im Minergie-P-Standard erstellt.

Die Bülacherinnen und Bülacher haben den Bau eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes nach mehrjähriger politischer Debatte letztlich mit überwältigendem Mehr beschlossen. Mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen haben sie dem Baukredit im September 2017 an der Urne zugestimmt.

In einem Jahr ist Bezug

Gemäss Planung wird die Gebäudehülle des neuen Stadthauses Ende Juli dieses Jahres fertiggestellt, danach folgt der Innenausbau. Die Schlüsselübergabe findet im Februar 2021 statt. Nach einer kurzen Phase der Betriebseinrichtung bezieht die Stadtverwaltung das neue Stadthaus Anfang Frühling 2021. (dsh)