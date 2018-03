Der Schritt ins Berufsleben ist fürJugendliche und Eltern schwierig

Junge Menschen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren bewegen sich in zwei Welten. Einerseits müssen sie heraus finden: «Wer bin ich und wie komme ich in der Gesellschaft an». Sie entdecken aber auch die Sexualität und sich selbst und müssen entscheiden, in welche Rolle sie sich begeben wollen. Dabei wird die Unsicherheit oft mit Arroganz überdeckt. Eltern verstehen ihre Kinder nicht mehr und Kinder fragen sich gleichezitig, was mit ihren Eltern los ist.

Im Zentrum Schluefweg sprach am Dienstagabend Jugendpsychologe Allan Guggenbühl, Dozent an der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich, die Probleme des Erwachsenwerdens an. 50 Besucher folgten der Einladung des Berufsbildungsforums Zürcher Unterland-Flughafen zum Referat. Guggenbühl zeigte auf, wo in der Phase des Erwachsenwerdens Schwierigkeiten liegen und wie ihnen begegnet werden kann.

Ferienhobs als Einstieg

Um sich vom behüteten, geordneten Elternhaus abzugrenzen, stürzten sich Jugendliche oft ins Partyleben oder in Alkohol- und Drogenkonsum. Sie hätten den Wunsch, ein eigenes Profil zu finden, experimentierten und loteten aus. Das Elternhaus werde als Hotel Mama geschätzt, der Vater als Zahlmeister. Etwas später komme zusätzlich die Berufswahl dazu. Für Guggenbühl ist es vor allem wichtig, dass entschieden werde.

Mit dem heutigen dualen Bildungssystem könnten mehrere Umwege zum Ziel führen, die eigene Berufung zu finden. «Die scharfe Trennung zwischen Schulbetrieb und Berufsleben sollte gelockert werden, beispielsweise durch die Annahme von Ferienjobs», empfiehlt Guggenbühl. Dabei könnten Jugendliche etwas leisten und stolz darauf sein. Eine Berufslehre mache schneller erwachsen, Mittelschulbesuche verlängerten die Kindheit. Eltern sollten den Fähigkeiten ihrer Kinder Vertrauen entgegenbringen. Jugendliche müssten Zuversicht und Optimismus spüren und nicht Ängste vor dem Versagen.

Jugendliche würden in der Phase des Erwachsenwerdens Eltern schätzen, die sich mit ihnen auseinandersetzten. Dabei würden sich Eltern in einer Doppelrolle befinden, als Begleiter und Gegenspieler zugleich, die oft provoziert würden. «Schlimm ist, dabei nicht zu reagieren», hob Guggenbühl hervor. Der Einstieg ins Berufsleben sei kompliziert und oft ein Schock. Jugendliche müssten dabei Wagnisse eingehen und Verantwortung übernehmen. Dabei seien Eltern gefordert, in dieser Phase ihren Kindern zu vertrauen und sie dies auch spüren lassen.

Bei der Berufswahl sollen Eltern realistische Vorstellungen bei der Entscheidung zwischen einer Lehre oder einem Studium haben. Eine erzwungene Akademisierung sei nicht erstrebenswert. Und in der Lehre bräuchten die Lernenden von ihren Vorgesetzten Anerkennung, sie müssten spüren: «Man braucht mich».

Das Referat von Guggenbühl zeigte auf, dass beim Übergang vom Kindheits- ins Erwachsenenalter nicht nur Jugendliche gefordert sind. Bei den Besuchern, die meisten davon aus dem Bildungsbereich, kam das Referat von Guggenbühl gut an, mehr Eltern wären wünschenswert gewesen. «Uns wurde die Sicht der Jugendlichen vor Augen geführt. Eltern müssen sich aktiv am Übergangsprozess beteiligen, nicht nur Schulen und Berufsberater», befand Pia Reichlin vom Elternforum Wehntal.

(Zürcher Unterländer)