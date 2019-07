«Der Schulraum ist knapp»

«Blockiert der Gemeinderat von Rafz eine zukunftsweisende Schulraumplanung?» Mit dieser Frage beginnt ein offener Brief, welchen das Schulpersonal von Rafz vergangene Woche an die Einwohnerinnen und Einwohner sowie an den Gemeinderat adressiert hat. Das Personal zeichnet dabei ein düsteres Bild von der aktuellen Schulraumsituation in der Gemeinde. Der Kindergarten «Bölli» weise seit Jahren einen nachgewiesenen Sanierungsbedarf auf. Gemäss dem Brief ist unter anderem das Dach undicht, immer wieder tropfe es bei Regen mitten in den Kindergarten.

Besorgt ist das Personal aber vor allem im Hinblick auf die Zukunft. «Der Schulraum der Primar- und Sekundarschule ist knapp», heisst es im Brief. «Es mangelt an Gruppenräumen und in naher Zukunft fehlen ganze Klassenzimmer.» Weiter würde auch die Betriebsbewilligung für den bestehenden Hort am Ende dieses Schuljahrs auslaufen, der Trägerverein steht offenbar kurz vor der Auflösung. «Die Qualität des Unterrichts leidet unter Raumnot und den daraus resultierenden Stundenplanzwängen», kritisiert das Personal. Und die jahrzehntealten, teilweise baufälligen Provisorien entsprächen nicht den notwendigen Standards, so fehlten etwa Isolationen, Wasser oder sanitäre Einrichtungen, was ebenfalls die Arbeitsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler beeinträchtige. Und dies alles vor dem Hintergrund, dass in Rafz seit Jahren rege Bautätigkeit herrsche. Der Bedarf an Schulraum steigt.

Gemeinderat nimmt Stellung

Um einen Teil dieser Situation zu verbessern, hatte die Schulpflege in den vergangenen Jahren ein Projekt ausgearbeitet. Die Idee war, auf dem Bölli-Areal einen Ersatzneubau zu errichten, in welchem Kindergärten, Hort sowie obligatorische Therapieangebote und eventuell auch zusätzlicher Wohnraum untergebracht gewesen wären. Dadurch hätte in den bereits bestehenden Schulhäusern wieder mehr Platz zur Verfügung stehen sollen.

Doch das Projekt, welches voraussichtlich etwa 7 Millionen Franken teuer gewesen wäre, ist vorerst auf Eis gelegt. Der Gemeinderat hat es per Zirkularbeschluss vom 23. Mai sistiert. Der Entscheid war Auslöser für den offenen Brief des Schulpersonals.

Anfang dieser Woche hat nun der Gemeinderat eine Stellungnahme abgegeben. «Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass es auch andere Formen des Dialogs gibt, die in diesem Fall angebracht gewesen wären», bemängelt die Behörde ihrerseits. Man nehme aber Kenntnis vom Inhalt des Schreibens und werde nach den Sommerferien den Dialog mit den Mitarbeitenden der Schule suchen. Der Gemeinderat gesteht auch ein, dass die Bedürfnisse und der Handlungsbedarf in der Schulraumplanung sehr wohl bekannt seien. Eine Überarbeitung der Schulraumplanung, die auch wegen neuer Erkenntnisse aus dem Lehrplan 21 erfolgen müsse, sollen «Alternativen gesucht, aufgezeigt und finanziell vertretbare Lösungen erarbeitet werden».

Der Gemeinderat hält in seiner Stellungnahme auch fest, dass das Investitionsvolumen für die Schule Rafz nicht reduziert worden sei, sondern im bisher geplanten Ausmass in der Investitionsplanung beibehalten wurde.

Sistiert wurde das Projekt, weil der Gemeinderat gemäss seinen Legislaturzielen seine Finanzplanung auf eine neue Basis stellen will. Als Zielvorgaben will er in den nächsten zehn Jahren einen Steuerfuss zwischen 110 bis 116 Prozent anpeilen. Der Selbstfinanzierungsgrad soll zwischen 80 bis 100 Prozent betragen. Und das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner soll sich in einem Rahmen von -500 bis 1500 Franken bewegen. «Ein langfristig nachhaltiges und vertretbares Investitionsprogramm kann nur unter Einhalten dieser finanzpolitischen Zielsetzungen erreicht werden», so der Gemeinderat. Daher müssten gewisse Projekte gestoppt werden. Beim Ersatzneubau des Kindergartens begründet der Gemeinderat den Entscheid vor allem damit, dass dadurch wertvolles Land verbaut würde. Deshalb soll ein Neubau nicht auf dem Areal Bölli entstehen. Ebenfalls sistiert wurde ein Projekt für den Bau einer Demenzwohngruppe im Alters- und Pflegeheim Peteracker.