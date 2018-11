Der Sohn der Olympyasiegerin liefert die Analyse

Die Aussage tönte fundiert: «Dieses Rennen war härter als meine bisherigen.» Sie kam aus dem Mund eines Fünfjährigen. Erstmals beteiligte sich Yannis Hug an einem Laufwettkampf. In der Kategorie Mutter/Kind lief er mit. Einen Vergleich ziehen konnte er dennoch: Bereits an zwei Triathlons ist er dabei gewesen. Diese hatte er als einfacher empfunden, da kürzer.

Yannis ist der Sohn von Nicola Spirig und von Reto Hug, der Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 und der Olympiazweiten von 2016, sowie des einstigen Europameisters und WM-Zweiten.Der Start des Duos Hug/Spirig am Wallisellerlauf entstand aus der Lust. Nicola Spirig, die Streckenrekordhalterin (2013) bestreitet derzeit keine Wettkämpfe, da sie das dritte Kind erwartet. Sie wollte den Anlass mit seinem guten Zweck dennoch unterstützen. Also fragte sie Yannis – und dieser freute sich auf die Startgelegenheit und seine Premiere als reiner Läufer.

Das Hauptrennen über die beiden Runden à je fünf Kilometer gewann mit Andrea Salvisberg ein weiterer Olympia-Teilnehmer – und ebenfalls ein Triathlet. «Das war richtig hart mit diesem ständigen Auf und Ab», sagte er nach den 32:05 Minuten. Nach einer Erklärung musste der 29-Jährige aus Wallisellen nicht lange suchen: «Ich bin nicht fit.» Er hatte sich in den beiden Vorwochen die obligate Saisonpause gegönnt – «mit kaum Sport und viel Ausgang», wie er betonte. Seine Wallisellerlauf-Premiere bereute er dennoch nicht.

«Schlimmer» Aufstieg auf den Rebberg

Während Salvisbergs Spitzenposition erwartet werden konnte – er gewann 24 Sekunden vor Jens-Michael Gossauer, überraschte jene der Frauensiegerin: Livia Wespe, die erst 15-jährige Nachwuchshoffnung aus Schmerikon. Von «einem Rennen mit vielen Emotionen» sprach sie und meinte den zwei Mal zu bewältigenden «schlimmen Rebberg-Aufstieg» wie auch «die Hitze durch die Sporthalle und den umso grösseren Temperaturkontrast wieder im Freien». Wespe imponierte dennoch: Sie lief mit 37:13 Streckenrekord bei den Juniorinnen und schaffte die drittbeste je gelaufene Zeit, nur 2:30 Minuten über Spirigs Rekord. Und für sie besonders schön: Sie realisierte mit Klubkollegin Marilena Kuster einen Doppelsieg.

Wespe und Kuster standen stellvertretend für die vielen jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. «In einem solch bunt gemischten Feld mit derart vielen Jugendlichen kann ich leider nur selten laufen», war von Laufroutiniers beider Geschlechter immer wieder zu hören. Als motivierend bezeichneten sie das Erlebte. Und unter diesem Aspekt blickten auch die Organisatoren auf die jüngste Austragung des Wallisellerlaufs zurück.

36 000 Franken für die Krebsliga

Der Beliebtheit des Wallisellerlaufs sowie das ideale Wetter trugen massgeblich dazu bei, dass die Teilnehmerzahl im Vergleich zur 25. Austragung beträchtlich stieg. 1881 Anmeldungen wurden registriert, 1749 starten, 1735 erreichten das Ziel.

Erneut kommt der Reinerlös vollumfänglich der Krebsliga zugute und zwar wiederum der etablierten Lagerwoche von krebsbetroffenen Kindern. Um einen Betrag von 36 000 Franken handelt es sich. Bewährt hat sich ein weiteres innovatives Projekt: zahlreiche Asylbewerber der Gemeinde Wallisellen liefen mit. Als Gegenleistung unterstützten sie die Organisatoren vor und nach dem Anlass als Volunteers.

(Zürcher Unterländer)