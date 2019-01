Der Spielplatz rollt im Bauwagen an

Auf Initiative eines kürzlich gegründeten Vereins geht es jetzt vorwärts mit der Realisierung eines Spielplatzes für Niederweningen. «Bis vor einem halben Jahr dachten wir noch, die Wiese hinter dem Gemeindehaus sei der geeignete Ort», sagt Gemeindepräsidentin Andrea Weber. Im Zusammenhang mit dem Bau der Doppelsporthalle und der geplanten Renaturierung der Surb wird dieses Areal aber verkleinert. «Zudem werden die Handwerker während der Bauphase ihre Fahrzeuge auf dem Kiesplatz vor dem Gemeindehaus abstellen. Während dieser Zeit sollten sich Kinder nicht in unmittelbarer Nähe aufhalten.»

Auch der Verein musste umdenken. Für Vereinspräsident Andreas Gantenbein hätte sich jenes Areal sehr gut für einen Spielplatz geeignet. «Vorübergehend hatten wir dort eine Feuerstelle und ein paar Holzrugel als Sitzgelegenheit hingestellt.» Es sei aber klar, dass wegen der demnächst beginnenden Bautätigkeit dort kein definitiver Spielplatz zu realisieren ist. «Stattdessen haben wir nun einen vier Meter langen Bauwagen bestellt, der in ein paar Wochen geliefert wird. Damit sind wir flexibel in der Wahl des Standortes», sagt Gantenbein.

Umfrage weist Bedürfnis aus

Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich eine Kerngruppe damit, endlich einen Treffpunkt in der Gemeinde zu realisieren. Federführend war der Elternrat. Andreas Gantenbein sagt, dies sei die dritte Generation, die so etwas versuche. Der Wunsch nach einem Treffpunkt mit Kinderspielplatz besteht in Niederweningen schon seit 20 Jahren. Andrea Weber erinnert sich, dass bereits während ihrer Zeit als Schulpräsidentin, das Thema Spielplatz aktuell war.

2017 wurde mit einer Umfrage der Bedarf abgeklärt. «Es gab über 150 Rückmeldungen. Die überwiegende Mehrheit befürwortet einen Treffpunkt», sagt Gantenbein. «Zudem wurde auch finanzielle Unterstützung und Mithilfe für die Realisierung und Betreuung zugesagt.» Letztes Jahr haben Gespräche mit dem Gemeinderat stattgefunden. «Wir sind auf offene Ohren gestossen.» Knapp 15 000 Franken hat er für die Anschaffung des Wagens bewilligt und einen Pauschalbetrag von 2000 Franken für Spielgeräte und Bastelmaterial.

Pilotprojekt für zwei Jahre

Kommende Woche präsentiert der Vorstand den Vereinsmitgliedern das Konzept. Der Wagen bietet Raum für Begegnungen von Jung und Alt und zwar für das ganze Wehntal. «Wir stellen uns vor, dass allenfalls ein pensionierter Handwerker mit den Kindern basteln und eine Art Baustelle herrichten könnte», sagt Gantenbein. «Möglich wäre auch, übers Jahr verteilt verschiedene Anlässe durchzuführen.»

Der Treffpunkt Bauwagen als Begegnungsort ist ein zwei Jahre dauerndes Pilotprojekt, wobei die Projektleitung bei Susanne Zweifel von Pro Senectute liegt. «Geplant sind auch regelmässige Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Pro Senectute, Pro Juventute, der Jugendarbeit, Vereinen und weiteren Organisationen», sagt Gantenbein. Vom Treffpunkt sollen alle profitieren. Der erste Standplatz befindet sich wie ursprünglich geplant, auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus, wo im Moment noch genügend Raum zum Spielen zur Verfügung steht. (Zürcher Unterländer)