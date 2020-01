Der Stadler Kirchenturm nimmt eine Auszeit

Ein unübliches Bild wird sich den Bewohnerinnen und Bewohnern von Stadel zeigen. Anders als gewohnt wird bald ein Blick zum Kirchenturm nicht mehr reichen, um die Uhrzeit erfahren. Auch das Schlagen der Kirchenglocke wird zur vollen Stunde nicht mehr zu hören sein. Für mehr als zwei Monate geht der Kirchenturm nämlich in Pause: Ab dem 17. Februar wird das Glockengeläut der reformierten Kirche vollständig ausgewechselt. Dazu werden sowohl die Glocken als auch die Uhr abgeschaltet. Der Turm selbst bleibt dabei unberührt. Ende April soll das Geläut dann wieder in neuer Frische erklingen. Die Kirchengemeindeversammlung hat im Dezember 93000 Franken für die Arbeiten gutgeheissen.

Die Kirchenglocke mit den Wappen der vier Ortsteile von Stadel. Foto: PD

In Stadel ist man besonders stolz auf die geschichtsträchtigen Kirchenglocken. Die Glocken wurden 1870, rund 140 Jahre nach dem Neubau der Kirche, von der ehemaligen Glockengiesserei Keller in Zürich Unterstrass erstellt. Besonders daran: Die Wappenreliefs der vier Ortsteile Stadel, Windlach, Raat und Schüpfheim zieren ihre Oberflächen. Der Glockenstuhl – das Tragwerk, an dem die Glocken montiert sind – wird noch älter geschätzt. Über 60 Jahre lang mussten die Glocken von Hand geläutet werden – eine Aufgabe, die damals auf den Sigrist und sogenannten Läutgehilfen fiel. Fünf Personen waren damals nötig, um die grosse Glocke und die drei kleinen Glocken zu bedienen. Erst 1931 liess man eine elektromechanische Läutanlage einbauen.

In die Jahre gekommen

Den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht das Gebilde seit Jahren nicht mehr. «Die Zuverlässigkeit und die Sicherheit der Anlage sind nicht mehr gewährleistet», erklärt Kurt Hurni, Liegenschaftsvorstand der reformierten Kirchenpflege. Aufgrund des Alters des Glockengeläuts habe man immer wieder technische Probleme und musste mehrmals Ausfälle in Kauf nehmen. «Eine Glocke ist bereits seit längerer Zeit ausser Betrieb.» Diese hatte man 2018 ganz abgeschaltet, nachdem der Motor ausgefallen war. Weil sich solche kleinen Reparaturarbeiten häuften, kam die Kirchenpflege 2018 zum Schluss, dass eine Totalsanierung aus Kostengründen sinnvoller wäre.

Starke Abnutzung

Nach einer Überprüfung der Anlage stellte man zusätzliche Mängel fest: Aufgrund der überalterten Konstruktion werden viele Teile des Geläuts überstrapaziert und zeigen starke Abnutzungserscheinungen. Die Glocken seien so besonders betroffen: Weil die Klöppel zu schwer sind, schlagen sie zu stark gegen die Glücken und beeinträchtigen ihre Lebensdauer. Diese müssen nun wieder angepasst werden, damit der Klang des Glockenschlags wieder stimmt.

Weiter müssen die meisten elektronischen und mechanischen Komponenten ersetzt werden. Sowohl die Stromzufuhr als auch die Aufhängung der Glocken sind nicht mehr sicher. Die restlichen, noch intakten Motore haben ebenfalls das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und müssen vollständig ausgewechselt werden. Weil auch die Steuerung der Kirchenuhr alt und störungsanfällig geworden ist, entschied man sich diese ebenfalls zu ersetzen und in das neue System zu integrieren.