Der Star-DJ legt schon am Mittag los

Sechs Fragen und Antworten zur Megaparty

Das müssen Street-Parade-Besucher wissen

1. Wann gehts los?

Der Umzug der 30 Love Mobile kommt am Samstag um 14 Uhr beim Restaurant Frascati, nahe beim Secheläutenplatz, ins Rollen. Auf den acht Bühnen entlang der Street-Parade-Route beginnen die DJ-Auftritte schon um 13 Uhr.



2. Wann ist Schluss?

Laut Fahrplan treffen die letzten Love Mobile etwa um 22 Uhr beim Hafendamm Enge ein, wo die Paraderoute endet. Auf den Bühnen der Street Parade gibts Sound bis Mitternacht.



3. Was tun nach der Parade?

Wer dann noch weiterfeiern will, hat in zahlreichen Clubs dazu Gelegenheit. Als eine der letzten grossen After-Partys der Street Parade hält sich die Lethargy in der Roten Fabrik in Zürich-Wollishofen.



4. Wie kommt man heim?

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Die SBB setzen über 100 Extra- und Nachtzüge für die Street Parade ein, wie sie gestern mitteilten.



5. Wie viele Leute kommen?

Letztes Jahr besuchten laut Angaben der Veranstalter bei bewölktem Himmel und 25 Grad rund 900 000 Menschen die Street Parade.



6. Wie wird das Wetter?

Laut Meteo Schweiz ist es am Samstag voraussichtlich meist sonnig, bei Temperaturen um 25 Grad. mts