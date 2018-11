Der Troubadour kommt mit «Gopferteli»

Rolf Marti packt die Absurditäten des Lebens und die Eigenarten des Alltags mit einer gesunden Selbstironie in Reime und trägt diese Reime mit wenigen Akkorden auf seiner Gitarre vor.

Zu diesem Stil kam er über die bekannten Berner Chansonniers Mani Matter, Bernhard Stir­nemann und Fritz Widmer. Der 55-jährige Marti schreibt und singt Berner Chansons, gewürzt mit einer Prise hochdeutscher Texte – für Menschen, die gerne zuhören und Freude an Wortspielereien haben. Wenn er am Mittwoch, 14. November, um 20 Uhr auf Einladung der Werkgalerie One ins Bülacher Restaurant Zum Goldenen Kopf kommt, bringt Marti sein neustes Programm «Gopferteli» mit.

Rolf Marti in Bild und Ton (Quelle: Youtube)

Marti hatte seine ersten öffentlichen Auftritte 1982. Gefördert wurde er von Hugo Ramseyer sowie den Berner Troubadours Fritz Widmer und Bernhard Stirnemann. 1992 gehörte er zu den Gewinnern des kantonalen Mundartwettbewerbs «Bärndütschi Sonx»

Mit Witz, Ironie und Berner Platte

Nach 18 Jahren Bühnenabsenz ist Marti im Herbst 2015 mit jung gebliebenen und mit neuen Chansons zurückgekehrt. 2017 brachte er seine neuste CD «Gopferteli» auf den Markt. Der Berner «Bund» schreibt über Marti: «Seine Texte zeichnen sich durch funkelnde Ironie aus. Witz, ein geöltes Mundwerk und die Fähigkeit, Stoffe auf den Punkt zu bringen.

Rolf Marti weiss formal Konventionelles mit eigenständigem Ausdruck zu füllen.» Und die «Berner Zeitung» meinte: «Seine Texte sind witzig und glänzen durch feine Wortspielereien und perfekte Reime.» Auf die Frage, warum er Mundartlieder mache, antwortete Rolf Marti einmal: «Damit ich verstehe, was ich singe, und damit die Einheimischen das Gefühl bekommen, sie sprächen eine Kultursprache.»

Im Goldenen Kopf wird den Zuhörerinnen und Zuhörern neben Rolf Martis charmanten Mundartliedern– ganz zum Anlass passend – eine traditionelle Berner Platte serviert. (red)