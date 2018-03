Der Verkehr macht Probleme noch bevor er richtig rollt

Die Bülacher Stadtregierung scheint beim Thema Verkehr und Mobilität in Bülach Nord mit ihren Fakten keinen leichten Stand zu haben, mindestens nicht bei ihren regelmässigen Kritikern, den Beobacher Stadt Bülach (BSB). So hat der zuständige Stadtrat Hanspeter Lienhart anfangs Monat in einem Leserbrief im «Zürcher Unterländer» versucht, «dem bewussten Schüren von Emotionen» entgegenzutreten.

Immer wieder, so Lienhart, werde er darauf angesprochen, dass die künftigen Bewohner des Gussareals mit ihrem Auto nur einmal pro Tag die Garage verlassen und dorthin zurückkehren dürfen. So hatten es die BSB auch auf ihrer Facebook-Seite verbreitet. Diese Information basiert auf Angaben in einem Verkaufsprospekt für Eigentumswohnungen der Firma Allreal. Die BSB warf dem Stadtrat auf der sozialen Plattform Dirigismus nach DDR-Manier vor.

Fakt sei, so Lienhart in seinem Leserbrief: Das Mobilitätskonzept Bülach Nord lasse auf der Fangletenstrasse durchschnittlich rund 750 Fahrten pro Tag zu. Da aber nicht jede Wohnung über einen Parkplatz verfüge und nicht jeder täglich autofahre, sei die Einschränkung längst nicht so gross, wie behauptet.

Die Replik der BSB folgte, ebenfalls mittels Leserbrief. Das Mobilitätskonzept sei obligatorischer Bestandteil der Baubewilligung. Diese habe Lienhart unterzeichnet. Im Konzept seien sogar periodische Kontrollen der Autofrequenz vorgesehen. Ausserdem, so die BSB: «Lienhart hat in der Baubewilligung die Parkplatzzahlen deutlich unter dem Reglement der Stadt Bülach festgelegt.»

Stadtrat schaltet sich ein

Diese Woche hat nun der Gesamtstadtrat eine Medienmitteilung zum Thema veröffentlicht. «Wir reagieren damit nicht auf Kritik. Es geht darum, sachlich die Fakten zum besseren Verständnis», betont Stadtpräsident Mark Eberli (EVP). Er selbst sei auch auf das Thema angesprochen worden. «Diese Klärung ist bestimmt hilfreich.» Der Kanton, so der Stadtrat in seiner Mitteilung, habe im öffentlichen Gestaltungsplan eine Auflage gemacht.

Diese schreibe vor, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Neuverkehr mindestens 55 Prozent betragen müsse. Die Exekutive erinnert ausserdem: «Der Bülacher Gemeinderat hat den Gestaltungsplan samt dieser Auflage am 18. Mai 2015 festgelegt.» Um die kantonale Auflage zu erfüllen, habe Allreal ein Mobilitätskonzept erarbeitet. Das Unternehmen habe auch die Anzahl Parkplätze bewusst festgelegt. Diese sei in der Bandbreite des Gestaltungsplans. «Damit sind die Vorgaben eingehalten.»

Anders sieht das Andres Bührer (BSB). Die unausgewogenen Wünsche der Kantonsvertreter und von Stadtrat Lienhart seien gegenseitig auf fruchtbaren Boden gefallen: «Nun sagt der Stadtrat, der Gemeinderat und dessen Festsetzung des Gestaltungsplanes seien der Grund für Fahrtenbeschränkungen und Parkplatznot.» Dabei wiederhole er gleich noch, dass er diese begrüsse. «Für uns ist das Mobilitätszwängerei, und man muss kein Beobachter sein um zu erkennen, wer hier was erreichen wollte, und dass es sicher nicht im Interesse der Bevölkerung Bülachs ist», sagt Bührer.

«Im Interesse aller»

«Es ist sinnvoll, dass an dieser Lage neben dem Bahnhof 55 Prozent des Mehrverkehrs über den ÖV abgewickelt werden», entgegnet Eberli. Es sei Aufgabe des Investors aufzuzeigen, wie das erreicht werden könne: «Das Ziel einzuhalten, ist im Interesse von uns allen. Und eben: An dieser Lage, unweit des Bahnhofs, ist es auch absolut sinnvoll.» Eberli hält fest:«Der Stadtrat erachtet das Mobilitätskonzept als richtig, wird aber nach Bezug der Wohnungen prüfen, ob die Massnahmen gemäss Mobilitätskonzept umgesetzt und die Ziele erreicht sind.»

(Zürcher Unterländer)