Der Wald wird zur lebendigen Leinwand

Hans Schlatter staunte nicht schlecht, als ihm dieses Jahr irgendwann in seinem Wald Ruggeren von den Rinden der Tannen, Buchen und Eichen plötzlich grosse Gesichter entgegenschauten. Ausdrucksstark, mit durchdringendem Blick, manche fröhlich, andere nachdenklich, wieder andere frech. Die 13 Figuren stammen von der Boppliserin Ingrid Walser, die ihr besonderes Projekt in monatelanger Arbeit erschaffen hat.

Die Arbeit der Künstlerin und Grafikerin wurde letzten Sonntag bei der Waldlichtung oberhalb der Bergstrasse an der Vernissage «Wunderwerk Wald» offiziell präsentiert, mit musikalischer Unterhaltung von den Alphornbläsern Regula Berger sowie Verena und Franz Ernst.Laura Baur-Storni von der Kulturkommission sprach in ihrer Laudatio vor rund 60 Erschienenen über den Eindruck, den die Werke beim Betrachter hinterlassen.

«‹Wunderwerk Wald› ebnet den Weg zu einer aussergewöhnlichen Kunstform. In der natürlichen Umgebung im Wald nimmt einerseits das Auge Neues auf, aber auch der gesamte Mensch mit all seinen Sinnen kann fühlen und sich berühren lassen.»

Die Bäume mal anders und vor allem bewusst zu betrachten, war eines der Ziele von Ingrid Walser, die sich auch als Lehrbeauftragte an der Hochschule für Heilpädagogik mit ihren Studenten mit der Natur auseinandersetzt. «Bäume sind seit Urzeiten ein Sinnbild für Wachstum, Kraft und Stabilität. Bäume sind unsere Freunde. Ich kann mich ärgern über die Zerstörung der Natur oder einen Gegenpol setzen, um Wertschätzung und Interesse für sie zu steigern.» Sie habe sich bei den Darstellungen von der Energie der Bäume leiten lassen.

Die Gesichter zeichnete sie mit Kohle vor, dann benutzte sie Naturpigmente und Kalkfarben. Irgendwann erfuhr Walser, dass sie nicht im Gemeindewald, sondern im Privatwald von Hans und Christa Schlatter malte. Die Angst, sie müsse ihr Projekt abbrechen, währte nur, bis sie den Besitzer persönlich traf, denn er war begeistert. «Es ist wirklich eindrücklich, was sie hier gemacht hat. Natürlich hatte ich nichts dagegen», sagte Hans Schlatter.

Zwei Ehrengäste geehrt

Ingrid Walser wählte die Positionen für die Gesichter so, dass man sie von einer Stelle im Halbkreis alle auf einmal sehen kann. Dorthin stellte sie auch einen kleinen Tisch in viktorianischem Stil mit weisser Tülldecke und Moos bedeckt, von wo aus die Besucher die Bilder auf sich wirken lassen konnten. «Wenn ich dem, was mich berührt, Ausdruck verleihe, wird es an den Betrachter weitergeleitet», sagte sie.

Den Reaktionen der Vernissage-Besucher nach zu urteilen, ist ihr das gut gelungen. «Es ist ausserordentlich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist eine faszinierende Idee und ich hoffe, dass auch andere Gemeinden mit solchen Orten nachziehen», sagte Monika Widmer, die bis Juni als Gemeindepräsidentin tätig war.

Sie sowie Susanne Ochsner Bernegger vom Naturschutzverein Boppelsen wurden am Anlass als Ehrengäste auf Wunsch von Ingrid Walser von der Kulturkommission für ihre Arbeit für die Gemeinde geehrt. Martin und Irene Gassmann waren ebenfalls beeindruckt. Die Werke würden den Betrachter und seine Beziehung zum Wald neu überdenken lassen, fanden beide. (Zürcher Unterländer)