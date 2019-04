Der Weg von Skelettteilen eines Mammutbullen

Die im Juli 2015 in einer Baugrube in Risch-Rotkreuz (ZG) entdeckten Skelettteile eines Mammutbullen aus der Zeit um 15000 vor Christus sind mit modernen Methoden umfassend untersucht worden. Aus den Ergebnissen konnten interessante Rückschlüsse auf die Ernährungsweise des Mammuts, die Umweltbedingungen zu seinen Lebzeiten und seine Verwandtschaftsverhältnisse gezogen werden. Durch die im Rahmen der Untersuchungen gewonnenen Daten ergeben sich darüber hinaus neue Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeiten, die nicht nur für Mammutfunde gelten.

Renata Huber und Jochen Reinhard waren an der Bergung und an den Untersuchungen der Rotkreuzer Mammutfunde beteiligt. Sie halten am Samstag, 11. Mai einen Vortrag im Mammutmuseum, in dem sie dem Publikum die spannende Fundgeschichte näher bringen und die Interessierten dann auf einen Ausflug ins eiszeitliche Zugerland mitnehmen. Die Entwicklungsgeschichte reicht von den Zuger Mammutaltfunden des Hochglazials bis zur langsamen Wiedererwärmung im Spätglazial und den Änderungen von Fauna und Flora.

(Zürcher Unterländer)