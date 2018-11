Der Weltklasse-Fahrer gewährt Einblicke

Bis auf den letzten Sessel und mehr war der Kinosaal 3 des Zürcher Kulturhauses Kosmos am Mittwochabend gefüllt. Nachdem der Abspann von «Effort – Der Druck zu siegen, die Angst zu scheitern» endete und die Lichter angingen, spendeten die über 100 geladenen Gäste einen langen, warmen Applaus. Doch was sie in dem 51 Minuten langen Streifen als Erste gesehen hatten, dürfte nicht nur die Sponsoren, Freunde und Familienangehörigen des Bülacher Motocross-Profis Jeremy Seewer interessieren. Denn Roman Peritz und Milos May, die beiden Regisseure, Produzenten und Kameraleute in Personalunion, gehen in «Effort» verblüffend nahe ran.

Das gilt zunächst für die zahlreichen Actionszenen aus den europäischen Rennen der Motocross-WM-Saison 2017. Mit einer Kamera, die für gewöhnlich für Spielfilme zum Einsatz kommt, filmten Peritz und May Seewer und dessen Konkurrenten bei den heiklen Starts, in den wichtigsten Kurven, an den spektakulärsten Sprüngen der Grand-Prix-Kurse. Ein körperlicher Schwersteinsatz, der sich lohnen sollte – scheinen doch jedes Stückchen Dreck und jedes Sandkorn, die von den Töffs zur Seite gespickt werden, greifbar nahe.

Ohne Helm und Filter

Doch damit nicht genug: In «Effort» ist Jeremy Seewer ungefiltert abseits der Rennpisten, Podeste und Medienkonferenzen zu sehen. Etwa wenn er nach dem zweiten Lauf bei Gluthitze im italienischen Ottobiano völlig erschöpft und ausgelaugt den Helm vom Kopf nimmt, Minuten braucht, um wieder zu sich zu kommen. Oder nach dem Heim-GP in Frauenfeld, in dem ihm der Tagessieg verwehrt blieb. Hier, und im Einstieg, in dem der 24-Jährige am Ende der Saison seine Gedanken äussert über das Verpassen des WM-Titels, seines grossen Ziels, hat «Effort» seine emotional berührendsten Szenen.

Zwischen den Kommentaren zu den einzelnen WM-Rennen, die der Film Revue passieren lässt, kommen Jeremy Seewer und sein Umfeld zu Wort: Mutter Anita und Vater René, Manager Denis Birrer, sein damaliger Teamchef Stefan Everts, sein persönlicher Mechaniker und Fitness-Coach. Zusammen mit Videoaufnahmen der allerersten Rennen aus den Kindheits- und Jugendjahren ergibt sich so ein umfassender Einblick in Seewers Hintergrund und Werdegang hin zum Weltklasse-Motocrossfahrer.

Vertrauen von Anfang an

Dass Jeremy Seewer ausgerechnet in jener Saison, in der er den WM-Titel gewinnen wollte, ein Filmteam so nahe an sich heranliess, mag auf den ersten Blick erstaunen. Umso mehr, als Roman Peritz und Milos May mit ihrer Firma Hunter Film zuvor ausschliesslich Werbe- und Imagefilme, aber noch keinen Dokumentar-, geschweige denn Sportfilm, gedreht hatten. «Nachdem wir einmal zusammen essen gegangen sind und die Details besprochen haben, habe ich mir schon gedacht, dass es gut kommt», verriet Seewer.

Tatsächlich hätten Peritz und May einen sehr guten Job gemacht, lobte er. «Sie sind so sehr im Hintergrund geblieben, dass ich oft gar nicht gemerkt habe, wenn die Kamera an war.» Ausserdem hätten er und Manager Denis Birrer jederzeit das Recht gehabt, den Dreh abzubrechen. Auch wenn es unmittelbar nach einem richtig schlechten Rennen nicht immer angenehm gewesen sei, dass eine Kamera mitlaufe, habe er davon jedoch nie Gebrauch gemacht.

Auch das «CrossMagazin» hat Jeremy Seewer schon porträtiert (Quelle: Youtube)

«Der Film sollte ja einen richtigen Blick hinter die Kulissen geben, und ich glaube nicht, dass ich zu viel zeige», sagte Seewer. Sogar mit einem Punkt konnte er sich anfreunden: «Seine eigene Stimme, sich selber lange reden zu hören, finde ich immer komisch – aber hier geht es, so schlimm ist es auch wieder nicht.» So überwog bei ihm nach der Premiere die Freude über das Werk und die Ehre, dass auch das Schweizer Fernsehen Interesse daran fand.

Auch Filmemacher Roman Peritz zeigte sich stolz über den Erfolg des dokumentarischen Debüts. «Wir wollten Erfahrungen in einem neuen Metier sammeln, und da Milos und ich Beide selbst Motocross fahren, war das Thema für uns naheliegend», erklärte er. Dass sich Jeremy Seewer und sein Umfeld auf den Dreh eingelassen und sie derart offen aufgenommen habe, habe sie selbst überrascht. «Aber die Chemie hat von Anfang an gestimmt, und wir haben immer probiert, uns so unsichtbar wie möglich zu machen.» Bis auf drei Szenen sei nichts inszeniert, ergänzte Peritz. Die so entstandene Authentizität macht den Film auch für Nicht-Motorsport-Fans überaus sehenswert.

(Zürcher Unterländer)