Der Wettlauf um die Bescherung

Noch zwei Stunden bis Geschäfts­schluss. Im Einkaufszentrum Glatt bietet sich dem Betrach­ter ein kaleidoskopähn­liches Bild: Ein Strom Taschen, Tüten und Plastiksäcke tragender Menschen sowie Einkaufs­wagen mit sich türmenden Inhalten wälzt sich scheinbar mühelos durch die vielen Ebenen.

War der Sonntag als Verkaufstag bis vor wenigen Jahrzehnten noch quasi heilig, scheint mit diesem 24. Dezember das Tabu endgültig gebrochen zu sein. Zumindest bis 16 Uhr: Herr und Frau Schweizer decken sich mit himmlischen und irdenen Zutaten wie bestellter Frischware, Last-Minute-Geschenken oder sogar einer Weihnachtsreise als Gutschein aus dem Reisebüro ein. Doch wer genau fuhr an diesem Heiligabend in das programmierte Weihnachtschaos ins Glatt?

4500 Gratisparkplätzebereits um 11 Uhr besetzt

Während viele Leute die letzten Stunden vor dem Fest brauchen, die Wohnung vorzubereiten und selber in die richtige Stimmung zu kommen, nützt ein immer grösser werdender Teil der Bevöl­kerung die liberalen Ladenöffnungszeiten. Die 4500 Parklätze des Glattzentrums waren jedenfalls bereits um 11 Uhr besetzt. Rageth Clava­detscher, der Leiter des Einkaufszentrums, düst an diesem Tag von Laden zu Laden und bedankt­ sich bei den vielen Mitarbeitenden für deren tollen Einsatz. «Weil wir bereits im November 2016 über diesen Verkaufstag am 24. Dezember informiert haben, konnten sie sich frühzeitig organisieren», sagt er. In der Tat scheint die Stimmung unter dem Verkaufspersonal an diesem Tag freundlich und zugleich feierlich.

Zwei Gläser Wein und ein Mann

Im Restaurant Spiga serviert Kellner Cesare Kammer gerade zwei Gläser Wein an Rico Soler aus Bassersdorf. Auf die Kombination eines Weiss- und Rotweins angesprochen, spricht der Bassersdorfer offen über sein heutiges Einkaufserlebnis: «Das zweite Glas Wein ist eigentlich für meine Frau Corine gedacht. Sie macht noch ein paar zusätz­liche Besorgungen. Ich muss mich erst mal vom Rummel erholen!» Ein paar wichtige Zutaten zum Weihnachtsmenü hätten noch gefehlt, erklärt er. Doch ein zweites Mal würde er sich diesen Rummel nicht antun wollen.

Weiter unten in der mittleren Etage geht es an einem Männertisch in der Mantabar gesellig zu und her. Dicht gedrängt um ein paar Stangen Bier sitzt eine Düben­dorfer Clique und scheint in Feierlaune zu sein. Es braucht nicht lange, um zu erkennen, dass die Partnerinnen und Ehefrauen ausgeschwärmt sind und die Einkaufswagen füllen. Ihnen obliegt wohl auch die Aufgabe, den Einkauf und die Mannen wohlbehalten nach Hause zu befördern. ­Rageth Clavadetscher erklärt: «Immer mehr Leute nehmen im Glatt ihren Weihnachtsapéro.»

Ein wenig Mitleid für die Angestellten

Beim Ausgang am Taxistand steht Nadja Lazard aus Fehraltorf mit einem schmucken Blumenstrauss und zwei Einkaufstüten. «Ich versuchte es, zu vermeiden, in allerletzter Minute meine Weihnachtsdeko zu kaufen, doch organisatorisch blieb mir nichts anderes übrig», meint sie. «Etwas leid tun mir die vielen Angestellten zwar schon, die heute arbeiten müssen.» Auch die Familie Fuhrer aus Rotenfluh im Baselland sei nur notgedrungen am Einkaufen. Doch auf dem Weg ans Fest in Zürich hätten sie trotz allem einen Umweg ins Einkaufszentrum Glatt machen müssen: ein Geschenk habe noch gefehlt.

Gleichsam als Kapitän des Einkaufszentrums versteht sich schliesslich Rageth Clavadetscher. Mit der Lautsprecher­ansage kurz vor Ladenschluss um 16 Uhr macht er sich auf den Weg zu seiner persönlichen Verabschiedungstour. Zuweilen müsse er sogar übereifrige Ladenbesitzer dazu überreden, ihre Storen endgültig zu schliessen, damit ­deren Angestellte auch ihre goldene Bescherung geniessen können. (Zürcher Unterländer)