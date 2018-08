Der Wümmet beginnt stets früher

So heiss und zugleich staubtrocken blieb es in der Region lange nicht mehr. Die Winzer aber bleiben erstaunlich gelassen. «Das muss man», sagt Urs Pircher aus Eglisau. «Die Reben sind sehr genügsam», erklärt er den Besuchern aus der Stadt und führt sie in den Teil seines Wingerts, wo die ältesten Rebstöcke wachsen. Hier an einem steilen Südhang hoch über dem Rhein trotzen 60-jährige Blauburgunder-Rebstöcke den heissen und ungewöhnlich trockenen Bedingungen des Unterländer Supersommers 2018.

Sie haben die grössten Wurzeln gebildet und können sich gemäss ihrem Besitzer Wasser aus mehrern Metern Tiefe holen. Pircher ist ein erfahrener und preisgekrönter Vertreter seiner Gilde. Als einer von nur drei Zürcher Weinbauern (die andern beiden sind vom Zürichsee) hat er es auf die Liste der 100 besten Schweizer Winzer des renommierten Weinguides von Gault&Millau geschafft. «Es ist die wichtigste Auszeichnung, die ich gekriegt habe.» Doch dies allein hilft ihm bei der Trockenheit auch nicht weiter, aber so dramatisch wie für die übrige Landwirtschaft ist die Lage für die Weinbauern derzeit ohnehin nicht.

Spontan fällt Pircher der Ausspruch ein: «Reben und Geiss wirds nie zu heiss.» Die Weisheit kommt nicht von Ungefähr, wie sich auf dem Gang durch den Hinteren Stadtberg zeigt. Nirgends gibts dürre Reben, während die Grasbänder zwischen den Traubenstöcken allmählich schon ziemlich ausgetrocknet sind.

Auch in den Lägernhängen ist noch genügend Feuchtigkeit

Der längliche Hügelzug der Lägern zwischen Wettingen und Dielsdorf ist als östlichster Juraausläufer ein von Kalkstein geprägtes Gebiet. Ausgetrocknete Böden am Südhang, wie im Jura oft zu beobachten ist, gebe es bei Boppelsen aber dennoch keine, sagt Cees van Rijn. Die Trockenheit sei gross, klar. Aber auch er, der mit 72 Jahren immer noch regelmässig im Rebberg steht und seine Trauben pflegt, sieht keinen Grund Panik zu schieben, wegen der aussergewöhnlichen Witterung.

Der Winzer und Gemeiderat des etwas erhöht über dem Furttal gelegenen Dorfes mag nicht klagen. «Im Hitzesommer 2003 hatten wir hier die besten Resultate», erinnert er sich. Die momentanen Verhältnisse vergleichen viele schon mit dem damaligen Rekordjahr.

Am Lägernhang sei es eben gar nicht so trocken, wie manche dachten, erklärt van Rijn. «Wir sitzen hier auf einer Seitenmoräne des ehemaligen Gletschers aus der letzten Eiszeit.» Daher sei der Boden am Rebhang oberhalb von Boppelsen gar nicht so kalkig, sondern «eher schwer» sogar mit etwas Lehm drin. Probleme gebe es da eher, wenn es zu stark und zu viel regne, weiss er. Kiesböden in der Ebene vertrockneten schneller, doch am Hang fänden die Wurzeln der Reben im Untergrund offensichtlich noch genügned Wasser, ist er beruhigt. «Als Winzer muss man sowieso gelassen sein – das ist das Wesen eines Winzers», sagt van Rijn.

Im Rafzerfeld ist man drei Wochen früher dran

Im Rafzerfeld gehört Hansruedi Neukom zu den grössten Weinproduzenten. Auch im Kiesabbaugebiet mit erwartungsgemäss ziemlich trockenen Böden, gibt es aktuell aber keinen Grund Alarm zu schlagen für seine Weinbaufamilie. Auch aus Wil bekommt man zu hören: «Man muss gelassen bleiben.» So trocken seien die Hänge über der Ebene gar nicht, mit ihren sandigen, lehmigen Böden.

Auf rund 8,5 Hektaren Fläche haben die Neukoms in Wil ein Dutzend Rebsorten gepflanzt, woraus sie 20 verschiedene Weine keltern. «Die momentane Situation ist vergleichbar mit 2003», sagt der Patron des Betriebs. Er gönnt sich derzeit ein paar Tage Auszeit, während seine Söhne auf dem Weingut nach dem Rechten sehen. Im besagten Hitzesommer habe die Witterung das Wachstum der Trauben stark beschleunigt, erinnert er sich. Auch heuer sei man rund drei Wochen früher dran, schätzt Neukom. «Man muss nur die Natur gut lesen, wir haben ja schon genug erlebt», findet er. Einzige Sorge bereiten ihm die Tausenden Jungereben, die sie zuletzt gepflanzt haben auf seinen Rebhängen. Die bekommen in solche trockenen Zeiten zusätzlich Wasser. Aber sie seien bereits gut angewachsen, ist Hansruedi Neukom froh.

Die Häufung solcher Sommer in den letzten Jahren fällt auf

Ob es Dank so viel Sonne auch einen Spitzenjahrgang geben wird, darauf wollen sich die angefragten Winzer noch nicht festlegen. Die Voraussetzungen scheinen jedoch gegeben, wenn auch die Trockheit das Wachstum nicht in dem Masse begünstigt wie die anhaltend hohen Temperaturen. Superreife Trauben mit extremen Öchselgraden an Zuckergehalt sind bei Winzern bei weitem nicht das allein seeligmachende Kriterium. Dann drohen nämlich viel zu schwere Weine zu entstehen, weil der beigefügte Hefepilz während der Kelterung in den Tanks den vielen Zucker in Alkohol umwandelt. Und das ist meistens gar nicht erwünscht.

Urs Pircher stellt derweil fest, dass es in den letzten Jahren immer wieder solche überdurchschnittlichen Sommer gegeben hat. «Es scheint eine richtige Häufung zu geben.» Er zählt auf: «2009, 2011, 2015 und jetzt schon wieder.» Allesamt waren es Jahrgänge, in denen der Wümmet aussergewöhnlich früh vonstatten ging. Für dieses Jahr rechnet der Eglisauer mit sicherlich zwei Wochen vorgezogener Traubenlese. Je nach Sorten wird er die Beeren gar noch früher in den Keller holen.

«Lieber so als umgekehrt», findet der Weinbauprofi und schaut in Richtung Himmel. Ein paar Wolken zeigen sich da nur, Regen ist auch weiterhin nicht viel zu erwarten im Unterland. «Lieber hätte ich nichts mehr, als dass es am Ende noch zu viel Nässe gibt», meint er. Sonst droht nämlich ein anderes grosses Übel: Pilzbefall und Fäulnis der Beeren. Aber davon ist man in der Region noch weit entfernt. «Wir hoffen einfach auf kühlere Nächte.» Das wäre in der jetzigen Situation schon ausreichend, sagt Pircher.

(Zürcher Unterländer)