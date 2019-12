Der Zeitplan für die Tagesschule steht

Im August 2022 könnten die ersten Bülacher Kinder eine Tagesschule besuchen. Das Ressort Bildung möchte die Einführung dieses Angebots vorantreiben.

Im September 2018 hat es vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, ein Konzept und einen konkreten Antrag zur Einführung einer Tagesschule auszuarbeiten. Den Anstoss dazu gab eine Motion von Werner Oetiker (SP). Der Rat erklärte diese mit 16 Ja- zu 10Nein-Stimmen für erheblich.

Lindenhof im Fokus

Das Ressort Bildung schlägt dem Gemeinderat nun vor, ein vierjähriges Pilotprojekt an einem Standort zu genehmigen. Die Tagesschule soll allen Bülacher Kindern offenstehen. «Prioritär werden Kinder aufgenommen, die im Einzugsgebiet der entsprechenden Schule wohnen», heisst es jedoch. Denn wenn viele Schüler aus entfernten Quartieren die Tagesschule besuchen, müssen Kinder aus dem regulären Einzugsgebiet der Tagesschule in ein anderes Schulhaus eingeteilt werden.

An welchem Standort das Pilotprojekt durchgeführt wird, steht noch nicht fest. Derzeit favorisiert das Ressort Bildung das Schulhaus Lindenhof. Es liegt zentral und weist mit 24 Prozent bereits heute den höchsten Anteil an Kindern auf, die den Hort besuchen. In der Weisung wird jedoch betont: «Würde das Pilotprojekt gutgeheissen, müsste eine detaillierte Bedarfsabklärung vorgenommen werden. Erst dann könnte eine definitive Standortwahl erfolgen.»

Für das Ressort Bildung wäre es ideal gewesen, man hätte die Tagesschule in einer neu zu erstellenden Schulanlagen (Areal Allmend oder Bülach Nord) planen können. Allerdings könne nicht vor 2024 oder 2025 mit der Fertigstellung einer neuen Anlage gerechnet werden: «Das wäre ein Nachteil, mindestens aus der Sicht derjenigen, die auf die Umsetzung drängen», heisst in der Weisung weiter.

Wer mehr will, zahlt mehr

Das geplante Grundangebot umfasst die Zeit ab Schulbeginn bis 16Uhr. Dafür bezahlen die Eltern einen fixen Pauschaltarif von 15Franken für jeden Tag, an dem ihr Kind am obligatorischen Mittagstisch teilnimmt. Weitere Module können hinzugebucht werden. Die Kosten dafür richten sich nach den heute geltenden Tarifen und sind abhängig vom Einkommen. Auf Wunscht ist die Betreuung ist an fünf Tagen pro Woche von 17 bis 18 Uhr gewährleistet. Beim Ressort Bildung geht man von einem Kostendeckungsgrad von 70Prozent aus.

Für die Pilotphase soll der Gemeinderat demnächst einen Kredit von 340000 Franken (Kostendach) sprechen, 290000 Franken für die vierjährige Pilotphase und 50000 Franken für die Einführungsplanung. Nicht darin enthalten sind die Umbaukosten, falls die Tagesschule in einem bestehenden Schulhaus eingeführt wird. So wären beispielsweise im Schulhaus Lindenhof mit Baukosten von 160000 Franken zu rechnen.

Das Ressort Bildung hatte die Mitglieder des Gemeinderats und die Fraktionspräsidenten im Frühling zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dabei wurde der Zwischenstand des Projekts präsentiert. Ein Grossteil der Parteien habe sich grundsätzlich für die Einführung einer Tagesschule ausgesprochen.

Unterschiedliche Auffassungen gab es bei der konkreten Ausgestaltung, besonders bei der Höhe der Tarife. Der Forderung nach einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad stand der Wunsch nach finanzieller Tragbarkeit für alle Familien gegenüber. Die Finanzierung dürfte denn auch im Rat zu reden geben. Das Geschäft ist voraussichtlich für die erste Sitzung im kommenden Jahr traktandiert. Sagt das Parlament Ja zum Pilotversuch, wird nach drei Jahren Bilanz gezogen. Weiter heisst es in der Weisung: «Bei geringer Nachfrage oder unerwarteten Kosten ist das Projekt aufzuschieben, zu redimensionieren oder notfalls vorzeitig abzubrechen.»