Der «Zürcher Unterländer» öffnet Türen

Der Advent ist die Zeit der Vorfreude auf die Weihnachtstage, und der Adventskalender hilft, sie zu steigern. Jeder Tag hält hinter einem Türchen eine kleine Überraschung bereit – sei es in Form von Schokolade, etwas zum Trinken, Spielzeug oder anderen Gegenständen. Oder traditionellerweise in Form eines Bilds. Denn ursprünglich hängten sich Familien im Laufe des Advents jeden Tag ein Bild an eine Wand.

In den kommenden Tagen bis Weihnachten wird auch der «Zürcher Unterländer» einen Adventskalender mit Bildern veröffentlichen. Die Idee dahinter: Wir schauen hinter Türen und Tore, die gewöhnlich den meisten verschlossen bleiben. Und wir erklären, was es mit dem Inneren auf sich hat.

Den Anfang unserer Serie macht die heute noch verschlossene Tür zu einem der exklusivsten Räume im Zürcher Unterland. Am Montag wird dies Tür dann geöffnet. Gleichzeitig bilden wir die nächste verschlossene Tür ab, die tags darauf geöffnet wird. Bis Weihnachten werden auf diese Weise 20 Türen geöffnet.