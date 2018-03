Der bisherige Stadtrat ist angezählt

In kaum einer anderen Gemeinde des Unterlands hat sich der Wahlkampf so spannend entwickelt wie in Opfikon. Inzwischen gibt es 13 Kandidaten, die sich um die insgesamt sieben Stadtratssitze (inklusive Schulpflegepräsident) bewerben. Ein vom Gewerbeverein organisiertes Podium war daher am Montagabend die ideale Gelegenheit, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Da 11 von 13 Kandidaten anwesend waren, verzichtete Moderator Roger Suter, Redaktor des «Stadt-Anzeigers» auf konkrete Fragen zu Themen der vergangen Legislatur. Indes zeigte sich anschliessend bei den Voten aus dem Publikum, welche Geschichten und Ereignisse der letzten vier Jahre den Wahlsonntag entscheiden werden.

Harsche Fragen an Jud

Am offensichtlichsten unangenehm werden könnte es für Beatrix Jud. Seit rund acht Jahren amtiert die inzwischen Parteilose als Stadträtin, davor war sie acht Jahre im Gemeinderat. Ein erstes Mal in den Medien auf sich aufmerksam machte sie , als sie 2008 von der SP in die SVP wechselte – ein eher seltener Parteiübertritt.

Sechs Jahre später stand sie erneut in den Schlagzeilen. Dieses Mal, als bekannt wurde, dass sie und die SVP in Zukunft getrennte Wege gehen würden. Seit 2015 war ihr Name dann vor allem in den Medien präsent, weil bekannt geworden war, dass sie eine IV-Rente bezieht, aber trotzdem ihr Amt weiter ausführen wollte. Die Geschichte führte schliesslich dazu, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ihre Arbeit überprüfte.

Diese PUK veröffentlichte jüngst ihren Schlussbericht, in welchem sie Missstände im von Jud geführten Sozialamt zwischen 2011 und 2014 anprangerte. Die PUK kam aber auch zum Schluss, diese Missstände seien inzwischen behoben. Zudem gebe es keine Anzeichen dafür, dass Jud ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben könne. Im Schlussbericht warf die PUK ihr aber vor, sie habe sich während der Untersuchung wenig kooperativ verhalten und die PUK mit juristischen Verfahren eingedeckt.

Diese Geschichte bewegte denn auch einige Besucher des Podiums. So wurde Jud gefragt, warum man als Stimmbürger ausgerechnet ihr das Vertrauen schenken sollte. Jud verwies in ihrer Antwort darauf, dass die Untersuchung der PUK abgeschlossen sei und dass der Stadtrat auch zur Arbeit der PUK einen Bericht habe anfertigen lassen. Sie erklärte zudem, dass sie davon ausgehe, dass ihr Leistungsausweis während ihrer Amtszeit für sie spreche. Und Jud erhielt auch Schützenhilfe: So gab es Zuhörer, welche die Art und Weise gewisser Fragen an den Stadtrat als ziemlich heftig empfanden.

Ohne Unterstützung der Partei

Ebenfalls in einer interessanten Position befindet sich Juds ehemaliger Parteikollege Bruno Maurer. Maurer wurde vor vier Jahren mit dem zweitbesten Resultat im Stadtrat für eine weitere Amtszeit bestätigt. Doch seit letztem Jahr sind seine Chance etwas schwieriger abzuschätzen. Im letzten September war bekannt geworden, dass Opfikon und Kloten für externe Finanzberater fast eine Million Franken ausgegeben hatten.

Die Berater wurden bei der Geldbeschaffung und Kreditstrukturierung zum Ausbau der gemeinsamen Abwasserkläranlage (AKO) beigezogen. Im Oktober sorgte die Sache für rote Köpfe. Vor allem Maurer, der im Verwaltungsrat der AKO sitzt, musste Kritik einstecken. Gar einen Verweis kassierte er vom restlichen Stadtrat. Die Konsequenz aus der Geschichte: Die SVP Opfikon verzichtet nun darauf, Maurer als ihren Kandidaten zu portieren. Dieser tritt daher ohne die Unterstützung seiner Partei an, wie er am Montag nach einer entsprechenden Frage aus dem Publikum nochmals erklärte.

Viel Diskussion um die Schule

Zu Beginn der zu Ende gehenden Legislaturperiode hatte die SVP also noch zwei Stadträte. Inzwischen ist Jud parteilos und Maurer wird nicht mehr unterstützt. Stattdessen schickt die SVP zwei Kandidaten ins Rennen, die bereits vor vier Jahren angetreten, aber gescheitert sind. Es sind dies die Gemeinderäte Tan Birlesik und Richard Muffler, der auch Präsident der SVP Opfikon ist. Muffler war auch Teil der PUK, welche bei der Untersuchung des Sozialamts von Jud eingesetzt wurde. Er hatte in den letzten vier Jahren aber vor allem in der Debatte um ein Schulhaus im Glattpark von sich reden gemacht.

Hierzu musste er denn auch eine Frage aus dem Publikum beantworten: Ob sich die SVP auch in Zukunft gegen den Standort beim Glattpark stellen würde? Muffler erklärte, nach dem Entscheid zum Projektierungskredit sei die Standortfrage entschieden. Man freue sich, dass man habe helfen können, im Unterschied zum ersten, abgelehnten Projekt 5 Millionen Franken zu sparen. Im Publikum gab es indes auch Stimmen, die dies bezweifelten. So wurde etwa die Befürchtung geäussert, die Einsparungen des ursprünglich auf 74 Millionen bezifferten Projekts dürften minim ausfallen, wodurch die SVP das Projekt einfach unnötig um mehrere Jahre verzögert hätte. Auch Birlesik erklärte, die Standortfrage habe sich inzwischen erledigt. Er könne aber keinen Blankocheck für das neue Projekt ausstellen, er wolle dieses zuvor noch genau prüfen können.

Die Schule dürfte aber generell ein wichtiger Faktor bei der Wahl werden. So sieht sich nämlich auch der bisherige Schulpflegepräsident Norbert Zeller (CVP) mir einer Herausforderin und einem Herausforderer konfrontiert: Vize-Schulpflegepräsident Daniel Walder (Gemeindeverein Opfikon) und Schulpflegerin Silvia Messerschmidt (SVP) machen ihrem Kollegen im Gremium das Präsidenten damit streitig.

Pikant: Die SP spannt bei den Kandidaten für dieses Amt mit der SVP zusammen und empfiehlt ebenfalls Messerschmidt. Zeller hat dadurch in Bezug auf die Parteien weniger Unterstützung als vor vier Jahren, als sowohl GV als auch SP ihn portierten. Diskutiert wurde in der Fragerunde nach dem Podium vor allem, ob und wie die Deutschkenntnisse der Opfiker Schüler besser gefördert werden müssen.

Zwei haben gefehlt

Keine oder zumindest keine zu kritischen Fragen gefallen lassen mussten sich die übrigen Podiumsteilnehmer: Valentin Perego (FDP, bisher), Paul Remund (FDP, bisher) Jörg Mäder (GLP, bisher), Marc André Senti (SP) und Heidi Kläusler (EVP, neu). Krankheitshalber gefehlt hat Sven Gretler (SP, neu). Und Silvia Messerschmidt (SVP, neu) fehlte, weil sie einen anderen Termin hatte. (Zürcher Unterländer)