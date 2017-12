Der dritte Mann

Doch damit aus dem Traum Tatsache wird, muss das Team Tempo machen. Am besten schon an der EM in Innsbruck.

Der 30-jährige Emmentaler Bob-Pilot Clemens Bracher lenkte am vergangenen Samstag in Winterberg seinen kleinen Schlitten auf Anhieb mitten ins Scheinwerferlicht. Er, der Weltcup-Neuling, liess mit seinem Anschieber Michael Kuonen die Cracks aus Deutschland, den USA und Kanada allesamt staunend hinter sich.Einen Tag nach dem glänzenden Debüt schaffte es Bracher mit dem Viererbob dann allerdings nicht mehr in die Schlagzeilen. Der 17. Schlussrang wurde zur Randnotiz und lässt Marco Dörig in den Tagen danach ungeschönt bemerken: «Wir haben es verhauen.» Der 26-jährige Höremer beschleunigt seit mehr als drei Jahren als dritter Mann Brachers grossen Bob, das Rennen in Winterberg war sein zweiter Einsatz im Vierer-Weltcup, nach Platz 12 zur Premiere in Innsbruck-Igls vor knapp einem Jahr hatte er sich eindeutig mehr erhofft.

Dass sein Team den 16. Rang und die damit verbundene B-Limite von Swiss Olympic um nur gerade drei Hundertstel verpasste, ärgert Dörig zusätzlich. Sie seien eigentlich davon ausgegangen, dass beide Bobs gute Resultate einfahren könnten, mit dem Vierer vielleicht nicht gerade einen Sieg, einen Rang in den Top 12 allerdings schon. Der Anschieber betont, dass Pilot Bracher nichts vorzuwerfen sei: «Wir haben das Rennen am Start vermasselt.» Jede dort verlorene Zeit wirkt sich im Bobsport bis ins Ziel ungefähr zweieinhalbfach aus, aus ein paar Hundertsteln Rückstand in der Startspur können ­also gut und gerne Zehntelsekunden werden. Die Videoanalysen hätten wenig Aufschluss darüber gegeben, wieso Brachers Mannschaft am Start in Winterberg gut 15 Hundertstelsekunden auf die Besten verloren hat, erzählt Dörig. Grobe Schnitzer waren keine auszumachen. Doch Winterberg ist nun abgehakt, und das Team konzentriert sich nun auf den EM-Einsatz am Wochenende in Innsbruck-Igls.

Ein aerodynamisches Gesamtpaket

Die europäischen Titelkämpfe in Österreich bieten dem Viererbob von Clemens Bracher die perfekte Bühne zur Rehabilitation. Doch wer in Innsbruck-Igls am Ende vorne dabei sein will, muss dort besonders einen schnellen Start hinlegen. Denn die 1270 Meter lange Kunsteisbahn ist kurz und flach. Dörig bringt es im Bobjargon auf den Punkt: «Wer hier beim Start nicht dabei ist, kann gleich abschwingen.» Auch mit einer perfekten Fahrt lasse sich auf dieser kurzen, einfach zu fahrenden Bahn nichts mehr ­herausholen.

Statt auf Patzer der Gegner muss das Bracher-Team darum auf die eigenen Stärken setzen, zuvorderst ist das die Abgangsgeschwindigkeit, also jenes Tempo, mit dem der Schlitten in den Eiskanal taucht. Mit der Anschiebezeit korreliert die Abgangsgeschwindigkeit nur bedingt: «Vielmehr wird das Anfangstempo dadurch bestimmt, wie schnell die einzelnen Teammitglieder einsteigen, aus dem Wind im Bob verschwinden und wie ruhig sie sich dann im Bob verstecken», erklärt Dörig. Es geht also darum, aerodynamisch ein perfektes Gesamtpaket zu schnüren, und darin sind Brachers Mannen zumeist richtig gut.

Eine Rarität im Bobsport

Marco Dörig ist in Brachers Bob der dritte Mann und gleichzeitig der einzige, der auf der rechten Seite anschiebt. Auf dieser Position braucht es nicht nur Kraft, sondern auch viel Spritzigkeit, die sich Dörig im Sommer mit der Sprintergruppe des LC Zürich antrainiert. Mit seinen 1,75 Metern Körpergrösse ist er eher klein für den Bobsport, «eine Seltenheit», wie er selbst schmunzelnd sagt. Einmal im Bob drin, gilt für ihn: stillhalten. «Verdammt eng» sei es dort, bemerkt Dörig, der jede Bahn mit ihren Kniffs und Kurven auswendig kennt und darum mit Blick zum ­Boden gedanklich mitfährt.

Nur zu gerne würde sich Marco Dörig bald auch die Eigenheiten des Eiskanals im südkoreanischen Pyeongchang einprägen. Dort finden im Februar die Olympischen Winterspiele statt. Und sie sind das grosse Ziel von Brachers Equipe. Auch Dörig, der als Lastwagenchauffeur bei der Kibag in Bassersdorf nur im Stundenlohn arbeitet, um möglichst flexibel planen zu können, und der von der Stiftung Sporthilfe Schweiz zusätzlich finanziell unterstützt wird, ordnet derzeit dem Traum Olympia alles unter. Noch ist von den Schweizer Schlitten keiner gesetzt, die Selektionsbehörde wird in Absprache mit Swiss Olympic bis am 14. Januar entscheiden.

Die besten Karten sowohl im Zweier- als auch im Viererbob hat derzeit Routinier Rico Peter. Bracher hat nach seinem Weltcuptriumph in Winterberg zumindest im Zweierbob ebenfalls kein schlechtes Blatt in der Hand. «Leider bedeutet der Sieg im Zweier nicht, dass wir auch mit dem Viererbob dabei sein werden», merkt Dörig an. Noch ist nicht mal klar, ob die Schweiz überhaupt zwei Startplätze für die grossen Schlitten erhält.

Wenn, dann würde es wohl auf ein Duell zwischen Clemens Bracher und Beat Hefti, diesem ­«Monument des Schweizer Wintersports», als das die NZZ den Appenzeller einst bezeichnet hat, hinauslaufen. Was Brachers Team im Wettstreit mit Hefti braucht, ist ein weiterer Trumpf in der Hand. Wie der ausschauen könnte? Dörig weiss es: «Eine Top-12-Platzierung an der EM.» Abschwingen steht nicht zur ­Diskussion. (Zürcher Unterländer)