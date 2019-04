Der lange Weg zur neuen Strasse

Die Hauptverkehrsachse quer durch Bassersdorf ist in einem schlechten Zustand. Dasselbe gilt auch für die Hauptwasserleitungen, die einige Meter unter dem Asphalt entlang der Baltenswilerstrasse verlaufen. Dass die Strasse und Wasserleitungen erneuert werden müssen, ist unbestritten. Die Krux liegt aber nicht im Erneuern an sich, sondern in der konkreten Um- und Neugestaltung des Strassenraums. Nun kommt es zu Verzögerungen aufgrund von Einsprachen. So hat das Tiefbauamt des Kantons Zürich am Mittwoch mitgeteilt, dass man den für Frühling 2020 geplanten Baubeginn nicht einhalten könne.

Schon mindestens seit 2014 steht die künftige Verkehrsführung auf der Baltenswilerstrasse in Bassersdorf im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei geht es um den Abschnitt zwischen dem bestehenden Zentrumskreisel und dem kommunalen Werkhof am Dorfrand. Diese rund 800 Meter will der Kanton neu asphaltieren und stellenweise umgestalten. Weiter sind Velostreifen bis ganz ins Zentrum vorgesehen sowie auch eine neue Beleuchtung. Zudem soll die Kreuzung Baltenswiler-/Zürichstrasse bei der Abzweigung Richtung Wallisellen neu mit einer Lichtsignalanlage ausgerüstet werden.

Kreisel löst Widerstand aus

Am meisten zu reden gab die geplante Überdeckung eines historischen Sodbrunnens und der Bau eines zweiten Kreisels mit 29 Metern Durchmesser. Während der Sodbrunnen nach einem öffentlichen Aufschrei nun doch erhalten bleibt, erzürnt der projektierte zweite Kreisel noch immer gewisse Gemüter.

Der zuständige Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt, Daniel Zumbach, bestätigt, dass es bei den hängigen Beschwerden um den Kreiselbau geht. Ursprünglich waren sieben Einsprachen eingereicht worden. Dabei ging es um «projektbezogene und teilweise auch enteignungsrechtliche Begehren», teilt die Kommunikationsstelle der Baudirektion mit. Mit drei Personen seien einvernehmliche Lösung gefunden worden. Die vier übrigen Einsprachen hatte der Regierungsrat abgewiesen. Zwei Private haben nun dagegen beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Um wen es sich handelt ist nicht bekannt. Nur, dass die Personen Projektänderungen verlangen, wie zum Beispiel den Verzicht auf den zweiten Kreisel.

Gemeinde unter Zugzwang

«Wir können da nicht viel tun. Das kann es immer mal geben», meint Bauvorsteher Christian Pfaller (SVP) zur Verzögerung. Die kantonale Angelegenheit wirkt sich aber dennoch auf die Planung der Gemeinde aus. Denn Pfaller gibt zu bedenken, dass die Wasserleitungen unter der zu erneuernden Hauptstrasse in einem sehr schlechten Zustand sind. Und in den letzten Jahren hatten sich Wasserrohrbrüche in den Kantonsstrassen in Bassersdorf gehäuft. Eigentlich hat man auf Synergien gehofft. Aber noch viel länger zuwarten, könne man nicht. Es sei deshalb vorstellbar, dass die Gemeinde den Ersatz ihrer Leitungen schon vor dem kantonalen Projekt vornehmen könnte.

Seitens Tiefbauamt wäre das kein Problem. Projektleiter Zumbach erklärt: «So könnten unsere Arbeiten an der Oberfläche danach umso schneller durchgezogen werden.» Würde das Ganze aber wie geplant zusammen realisiert, so müsste mit einer Bauzeit von insgesamt rund zwei Jahren gerechnet werden. (Zürcher Unterländer)